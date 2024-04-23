Howl написав:
TASCOMBANK, сьогодні я звернувся до Білоцерківського відділення № 50 (09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Героїв Небесной Сотні, 2) з питанням перевипустити основну картку В5 (на пластику строк дії 11/23) безкоштовно на віртуальну. Система це зробити не дає, оскільки я через сайт продовжив її до 07/24. Ну як це так?
У моєму населеному пункті відділення немає, приїхав у гості й вирішив зайти до відділення ТАСКОМБАНКу й так така лажа.
Дійсно, здійснити перевипуск карти можливо на той тип продукту, який було відкрито.
Якщо карта пластикова – перевипуск також тільки на пластикову карту.
Наразі можливо тільки замовити додаткову віртуальну карту до рахунку.