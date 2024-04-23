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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 295296297298

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 09:54

ТАСКОМБАНК

sens

Після того, як будуть прийняті умови оферти для подальшого обслуговування в ТАСКОМБАНКУ ми автоматично перевипустимо Ваші картки Спорт банк на віртуальні картки success card.
Відобразимо в застосунку TAS2U усі ваші продукти оформлені у Спорт банк для подальшого користування.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
Повідомлень: 2965
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 222 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 09:58

ТАСКОМБАНК

  Howl написав:TASCOMBANK, сьогодні я звернувся до Білоцерківського відділення № 50 (09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Героїв Небесной Сотні, 2) з питанням перевипустити основну картку В5 (на пластику строк дії 11/23) безкоштовно на віртуальну. Система це зробити не дає, оскільки я через сайт продовжив її до 07/24. Ну як це так?

У моєму населеному пункті відділення немає, приїхав у гості й вирішив зайти до відділення ТАСКОМБАНКу й так така лажа.


Дійсно, здійснити перевипуск карти можливо на той тип продукту, який було відкрито.
Якщо карта пластикова – перевипуск також тільки на пластикову карту.
Наразі можливо тільки замовити додаткову віртуальну карту до рахунку.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2965
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 222 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 13:35

  TASCOMBANK написав:sens

Після того, як будуть прийняті умови оферти для подальшого обслуговування в ТАСКОМБАНКУ ми автоматично перевипустимо Ваші картки Спорт банк на віртуальні картки success card.
Відобразимо в застосунку TAS2U усі ваші продукти оформлені у Спорт банк для подальшого користування.
я запитав слідуюче , після 06 травня картки будуть спорт працювати чи ні? Чи тільки доступно буде як віртуальна через нфс?
sens
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Повідомлень: 16572
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 910 раз.
 
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  #<1 ... 295296297298
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