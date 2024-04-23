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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 295296297298 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ТАСКОМБАНК 3.2 5 23 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 3 2- Погане. Некомпетентне. 17% 4 3- Задовільне. Хотілося б краще. 22% 5 4- Добре. Як і повинно бути. 30% 7 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 17% 4 Всього голосів : 23 Додано: Вів 23 кві, 2024 09:54 ТАСКОМБАНК sens



Після того, як будуть прийняті умови оферти для подальшого обслуговування в ТАСКОМБАНКУ ми автоматично перевипустимо Ваші картки Спорт банк на віртуальні картки success card.

Відобразимо в застосунку TAS2U усі ваші продукти оформлені у Спорт банк для подальшого користування. TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 2965 З нами з: 17.07.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 222 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 09:58 ТАСКОМБАНК Howl написав: TASCOMBANK, сьогодні я звернувся до Білоцерківського відділення № 50 (09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Героїв Небесной Сотні, 2) з питанням перевипустити основну картку В5 (на пластику строк дії 11/23) безкоштовно на віртуальну. Система це зробити не дає, оскільки я через сайт продовжив її до 07/24. Ну як це так?



У моєму населеному пункті відділення немає, приїхав у гості й вирішив зайти до відділення ТАСКОМБАНКу й так така лажа. TASCOMBANK, сьогодні я звернувся до Білоцерківського відділення № 50 (09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Героїв Небесной Сотні, 2) з питанням перевипустити основну картку В5 (на пластику строк дії 11/23) безкоштовно на віртуальну. Система це зробити не дає, оскільки я через сайт продовжив її до 07/24. Ну як це так?У моєму населеному пункті відділення немає, приїхав у гості й вирішив зайти до відділення ТАСКОМБАНКу й так така лажа.



Дійсно, здійснити перевипуск карти можливо на той тип продукту, який було відкрито.

Якщо карта пластикова – перевипуск також тільки на пластикову карту.

Наразі можливо тільки замовити додаткову віртуальну карту до рахунку. Дійсно, здійснити перевипуск карти можливо на той тип продукту, який було відкрито.Якщо карта пластикова – перевипуск також тільки на пластикову карту.Наразі можливо тільки замовити додаткову віртуальну карту до рахунку. TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 2965 З нами з: 17.07.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 222 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 13:35 TASCOMBANK написав: sens



Після того, як будуть прийняті умови оферти для подальшого обслуговування в ТАСКОМБАНКУ ми автоматично перевипустимо Ваші картки Спорт банк на віртуальні картки success card.

Відобразимо в застосунку TAS2U усі ваші продукти оформлені у Спорт банк для подальшого користування. Після того, як будуть прийняті умови оферти для подальшого обслуговування в ТАСКОМБАНКУ ми автоматично перевипустимо Ваші картки Спорт банк на віртуальні картки success card.Відобразимо в застосунку TAS2U усі ваші продукти оформлені у Спорт банк для подальшого користування. я запитав слідуюче , після 06 травня картки будуть спорт працювати чи ні? Чи тільки доступно буде як віртуальна через нфс? я запитав слідуюче , після 06 травня картки будуть спорт працювати чи ні? Чи тільки доступно буде як віртуальна через нфс? sens

Повідомлень: 16572 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 910 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 14:13 Почитал около 10 страниц, ответ не нашел. Простите если ответ раньше был.

ВОПРОС: если я до 6 мая и дальше не буду подписывать соглашение в приложении ТАС по переходу с Спортбанка на Таскомбанк, счет закроется автоматически, или надо топать в отделение для закрытия ??????? gkost05 Повідомлень: 89 З нами з: 03.03.18 Подякував: 17 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 14:17 gkost05 написав: Почитал около 10 страниц, ответ не нашел. Простите если ответ раньше был.

ВОПРОС: если я до 6 мая и дальше не буду подписывать соглашение в приложении ТАС по переходу с Спортбанка на Таскомбанк, счет закроется автоматически, или надо топать в отделение для закрытия ??????? Почитал около 10 страниц, ответ не нашел. Простите если ответ раньше был.ВОПРОС: если я до 6 мая и дальше не буду подписывать соглашение в приложении ТАС по переходу с Спортбанка на Таскомбанк, счет закроется автоматически, или надо топать в отделение для закрытия ???????

Явного ответа на этот вопрос нет.

Но, зная Таскомовские порядки, с вероятностью 99% счёт автоматически не закроется Явного ответа на этот вопрос нет.Но, зная Таскомовские порядки, с вероятностью 99% счёт автоматически не закроется ramzes4

Повідомлень: 1072 З нами з: 29.08.13 Подякував: 2332 раз. Подякували: 289 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 кві, 2024 14:35 gkost05 написав: Почитал около 10 страниц, ответ не нашел. Простите если ответ раньше был.

ВОПРОС: если я до 6 мая и дальше не буду подписывать соглашение в приложении ТАС по переходу с Спортбанка на Таскомбанк, счет закроется автоматически, или надо топать в отделение для закрытия ??????? Почитал около 10 страниц, ответ не нашел. Простите если ответ раньше был.ВОПРОС: если я до 6 мая и дальше не буду подписывать соглашение в приложении ТАС по переходу с Спортбанка на Таскомбанк, счет закроется автоматически, или надо топать в отделение для закрытия ???????

Здається до часу Ч або переходу до ТАСі можна закрити через підтримку Спорта, якщо вони Вам не потрібні. Це щоб не пертися у відділення. Спробуйте, бо інфа не 100%. Здається до часу Ч або переходу до ТАСі можна закрити через підтримку Спорта, якщо вони Вам не потрібні. Це щоб не пертися у відділення. Спробуйте, бо інфа не 100%. klug Повідомлень: 8447 З нами з: 18.08.14 Подякував: 357 раз. Подякували: 1181 раз. Профіль 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 295296297298 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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