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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 кві, 2024 09:54
sens
Після того, як будуть прийняті умови оферти для подальшого обслуговування в ТАСКОМБАНКУ ми автоматично перевипустимо Ваші картки Спорт банк на віртуальні картки success card.
Відобразимо в застосунку TAS2U усі ваші продукти оформлені у Спорт банк для подальшого користування.
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TASCOMBANK
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Додано: Вів 23 кві, 2024 09:58
Howl написав:
TASCOMBANK, сьогодні я звернувся до Білоцерківського відділення № 50 (09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Героїв Небесной Сотні, 2) з питанням перевипустити основну картку В5 (на пластику строк дії 11/23) безкоштовно на віртуальну. Система це зробити не дає, оскільки я через сайт продовжив її до 07/24. Ну як це так?
У моєму населеному пункті відділення немає, приїхав у гості й вирішив зайти до відділення ТАСКОМБАНКу й так така лажа.
Дійсно, здійснити перевипуск карти можливо на той тип продукту, який було відкрито.
Якщо карта пластикова – перевипуск також тільки на пластикову карту.
Наразі можливо тільки замовити додаткову віртуальну карту до рахунку.
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Додано: Вів 23 кві, 2024 13:35
TASCOMBANK написав:sens
Після того, як будуть прийняті умови оферти для подальшого обслуговування в ТАСКОМБАНКУ ми автоматично перевипустимо Ваші картки Спорт банк на віртуальні картки success card.
Відобразимо в застосунку TAS2U усі ваші продукти оформлені у Спорт банк для подальшого користування.
я запитав слідуюче , після 06 травня картки будуть спорт працювати чи ні? Чи тільки доступно буде як віртуальна через нфс?
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sens
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Додано: Вів 23 кві, 2024 14:13
Почитал около 10 страниц, ответ не нашел. Простите если ответ раньше был.
ВОПРОС: если я до 6 мая и дальше не буду подписывать соглашение в приложении ТАС по переходу с Спортбанка на Таскомбанк, счет закроется автоматически, или надо топать в отделение для закрытия ???????
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gkost05
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Додано: Вів 23 кві, 2024 14:17
gkost05 написав:
Почитал около 10 страниц, ответ не нашел. Простите если ответ раньше был.
ВОПРОС: если я до 6 мая и дальше не буду подписывать соглашение в приложении ТАС по переходу с Спортбанка на Таскомбанк, счет закроется автоматически, или надо топать в отделение для закрытия ???????
Явного ответа на этот вопрос нет.
Но, зная Таскомовские порядки, с вероятностью 99% счёт автоматически не закроется
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ramzes4
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Додано: Вів 23 кві, 2024 14:35
gkost05 написав:
Почитал около 10 страниц, ответ не нашел. Простите если ответ раньше был.
ВОПРОС: если я до 6 мая и дальше не буду подписывать соглашение в приложении ТАС по переходу с Спортбанка на Таскомбанк, счет закроется автоматически, или надо топать в отделение для закрытия ???????
Здається до часу Ч або переходу до ТАСі можна закрити через підтримку Спорта, якщо вони Вам не потрібні. Це щоб не пертися у відділення. Спробуйте, бо інфа не 100%.
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klug
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