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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 кві, 2024 09:54
sens
Після того, як будуть прийняті умови оферти для подальшого обслуговування в ТАСКОМБАНКУ ми автоматично перевипустимо Ваші картки Спорт банк на віртуальні картки success card.
Відобразимо в застосунку TAS2U усі ваші продукти оформлені у Спорт банк для подальшого користування.
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TASCOMBANK
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Додано: Вів 23 кві, 2024 09:58
Howl написав:
TASCOMBANK, сьогодні я звернувся до Білоцерківського відділення № 50 (09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Героїв Небесной Сотні, 2) з питанням перевипустити основну картку В5 (на пластику строк дії 11/23) безкоштовно на віртуальну. Система це зробити не дає, оскільки я через сайт продовжив її до 07/24. Ну як це так?
У моєму населеному пункті відділення немає, приїхав у гості й вирішив зайти до відділення ТАСКОМБАНКу й так така лажа.
Дійсно, здійснити перевипуск карти можливо на той тип продукту, який було відкрито.
Якщо карта пластикова – перевипуск також тільки на пластикову карту.
Наразі можливо тільки замовити додаткову віртуальну карту до рахунку.
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Додано: Вів 23 кві, 2024 13:35
TASCOMBANK написав:sens
Після того, як будуть прийняті умови оферти для подальшого обслуговування в ТАСКОМБАНКУ ми автоматично перевипустимо Ваші картки Спорт банк на віртуальні картки success card.
Відобразимо в застосунку TAS2U усі ваші продукти оформлені у Спорт банк для подальшого користування.
я запитав слідуюче , після 06 травня картки будуть спорт працювати чи ні? Чи тільки доступно буде як віртуальна через нфс?
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sens
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Додано: Вів 23 кві, 2024 14:13
Почитал около 10 страниц, ответ не нашел. Простите если ответ раньше был.
ВОПРОС: если я до 6 мая и дальше не буду подписывать соглашение в приложении ТАС по переходу с Спортбанка на Таскомбанк, счет закроется автоматически, или надо топать в отделение для закрытия ???????
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gkost05
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Додано: Вів 23 кві, 2024 14:17
gkost05 написав:
Почитал около 10 страниц, ответ не нашел. Простите если ответ раньше был.
ВОПРОС: если я до 6 мая и дальше не буду подписывать соглашение в приложении ТАС по переходу с Спортбанка на Таскомбанк, счет закроется автоматически, или надо топать в отделение для закрытия ???????
Явного ответа на этот вопрос нет.
Но, зная Таскомовские порядки, с вероятностью 99% счёт автоматически не закроется
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ramzes4
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Додано: Вів 23 кві, 2024 14:35
gkost05 написав:
Почитал около 10 страниц, ответ не нашел. Простите если ответ раньше был.
ВОПРОС: если я до 6 мая и дальше не буду подписывать соглашение в приложении ТАС по переходу с Спортбанка на Таскомбанк, счет закроется автоматически, или надо топать в отделение для закрытия ???????
Здається до часу Ч або переходу до ТАСі можна закрити через підтримку Спорта, якщо вони Вам не потрібні. Це щоб не пертися у відділення. Спробуйте, бо інфа не 100%.
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klug
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Додано: Вів 23 кві, 2024 22:04
TASCOMBANK написав:
Дійсно, здійснити перевипуск карти можливо на той тип продукту, який було відкрито.
Ну про таке ви писали, коли робиться перевипуск через контакт-центр і тому тип картки перевипуску можна здійснити через відділення.
Відділення не може зробити перевипуск картки у зв'язку зі закінчення строку дії картки через те, що в системі цей строк був продовжений мною через сайт.
На мою думку продовження строку дії картки на сайті було для те, щоб клієнт міг тимчасово користуватися карткою до можливості відвідати відділення. Клієнт відвідав населений пункт, де виявилося відділення ТАСКОМБАНКу й замість отримати послуги, отримав неприємний сюрприз. Банк вимагає кошти за перевипуск платіжної картки.
Це називається неклієнтоорівтовність. IMHO.
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Додано: Вів 23 кві, 2024 22:38
когда спортовский кешбек будет доступен в ТАСе?
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Додано: Сер 24 кві, 2024 11:39
Тут деякі люди писали, що були клієнтами спорта, але не були клієнтами тасі. Чи буди їм виплати за програмою Приведи друга? Бо спорт, так би мовити, привів в таз всіх своїх друзів, що в нього були.
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