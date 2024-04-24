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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 296297298299 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ТАСКОМБАНК 3.2 5 23 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 3 2- Погане. Некомпетентне. 17% 4 3- Задовільне. Хотілося б краще. 22% 5 4- Добре. Як і повинно бути. 30% 7 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 17% 4 Всього голосів : 23 Додано: Сер 24 кві, 2024 13:54 ТАСКОМБАНК sens написав: TASCOMBANK написав: sens



Після того, як будуть прийняті умови оферти для подальшого обслуговування в ТАСКОМБАНКУ ми автоматично перевипустимо Ваші картки Спорт банк на віртуальні картки success card.

Відобразимо в застосунку TAS2U усі ваші продукти оформлені у Спорт банк для подальшого користування. Після того, як будуть прийняті умови оферти для подальшого обслуговування в ТАСКОМБАНКУ ми автоматично перевипустимо Ваші картки Спорт банк на віртуальні картки success card.Відобразимо в застосунку TAS2U усі ваші продукти оформлені у Спорт банк для подальшого користування. я запитав слідуюче , після 06 травня картки будуть спорт працювати чи ні? Чи тільки доступно буде як віртуальна через нфс? я запитав слідуюче , після 06 травня картки будуть спорт працювати чи ні? Чи тільки доступно буде як віртуальна через нфс?



Ваша карта Спорт банку буде обмежена на розрахункові та видаткові операції, залишиться можливість погашення заборгованості за наявності (буде доступним поповнення за номером картки). Тобто, користуватись можливо буде тільки віртуальною картою. Ваша карта Спорт банку буде обмежена на розрахункові та видаткові операції, залишиться можливість погашення заборгованості за наявності (буде доступним поповнення за номером картки). Тобто, користуватись можливо буде тільки віртуальною картою. TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 2971 З нами з: 17.07.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 222 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2024 13:57 ТАСКОМБАНК gkost05 написав: Почитал около 10 страниц, ответ не нашел. Простите если ответ раньше был.

ВОПРОС: если я до 6 мая и дальше не буду подписывать соглашение в приложении ТАС по переходу с Спортбанка на Таскомбанк, счет закроется автоматически, или надо топать в отделение для закрытия ??????? Почитал около 10 страниц, ответ не нашел. Простите если ответ раньше был.ВОПРОС: если я до 6 мая и дальше не буду подписывать соглашение в приложении ТАС по переходу с Спортбанка на Таскомбанк, счет закроется автоматически, или надо топать в отделение для закрытия ???????



Наразі закрити рахунок можливо безпосередньо у відділенні ТАСКОМБАНКу.

Найближчим часом планується можливість закриття рахунку дистанційно. Наразі закрити рахунок можливо безпосередньо у відділенні ТАСКОМБАНКу.Найближчим часом планується можливість закриття рахунку дистанційно. TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 2971 З нами з: 17.07.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 222 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2024 13:59 ТАСКОМБАНК Howl написав: TASCOMBANK написав: Дійсно, здійснити перевипуск карти можливо на той тип продукту, який було відкрито. Дійсно, здійснити перевипуск карти можливо на той тип продукту, який було відкрито. Ну про таке ви писали, коли робиться перевипуск через контакт-центр і тому тип картки перевипуску можна здійснити через відділення.



Відділення не може зробити перевипуск картки у зв'язку зі закінчення строку дії картки через те, що в системі цей строк був продовжений мною через сайт.



На мою думку продовження строку дії картки на сайті було для те, щоб клієнт міг тимчасово користуватися карткою до можливості відвідати відділення. Клієнт відвідав населений пункт, де виявилося відділення ТАСКОМБАНКу й замість отримати послуги, отримав неприємний сюрприз. Банк вимагає кошти за перевипуск платіжної картки.



Це називається неклієнтоорівтовність. IMHO. Ну про таке ви писали, коли робиться перевипуск через контакт-центр і тому тип картки перевипуску можна здійснити через відділення.Відділення не може зробити перевипуск картки у зв'язку зі закінчення строку дії картки через те, що в системі цей строк був продовжений мною через сайт.На мою думку продовження строку дії картки на сайті було для те, щоб клієнт міг тимчасово користуватися карткою до можливості відвідати відділення. Клієнт відвідав населений пункт, де виявилося відділення ТАСКОМБАНКу й замість отримати послуги, отримав неприємний сюрприз. Банк вимагає кошти за перевипуск платіжної картки.Це називається неклієнтоорівтовність. IMHO.





Якщо продовжено термін дії карти - замовити перевипуск карти можливо за 60 днів до завершення терміну дії карти. Зазначаємо, що комісія за перевипуск карти буде знята відповідно до тарифів пакету послуг в якому обслуговується карта.

Приносимо вибачення за завдані незручності.

Будемо докладати максимум зусиль для покращення роботи Банку. Якщо продовжено термін дії карти - замовити перевипуск карти можливо за 60 днів до завершення терміну дії карти. Зазначаємо, що комісія за перевипуск карти буде знята відповідно до тарифів пакету послуг в якому обслуговується карта.Приносимо вибачення за завдані незручності.Будемо докладати максимум зусиль для покращення роботи Банку. Востаннє редагувалось TASCOMBANK в Сер 24 кві, 2024 14:03, всього редагувалось 1 раз. TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 2971 З нами з: 17.07.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 222 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2024 14:00 vadlme написав: Дичина додатку після спорту:



1. Не вказані категорії кб в додатку і немає права вибору наскільки я зрозумів.

2. Не вказується сума відсотків по депозиту на поточну дату, замість цього пишуть лог операцій з відрахуванням податків, які нікому не цікаві і засирають історію.

3. Немає права вибору методу виводу тіла депозиту після закінчення (в налаштуваннях тільки "закрити депозит"). Дичина додатку після спорту:1. Не вказані категорії кб в додатку і немає права вибору наскільки я зрозумів.2. Не вказується сума відсотків по депозиту на поточну дату, замість цього пишуть лог операцій з відрахуванням податків, які нікому не цікаві і засирають історію.3. Немає права вибору методу виводу тіла депозиту після закінчення (в налаштуваннях тільки "закрити депозит").



Як хтось писав то таскомбанк - це для збочених гурманів, потрібно знати як отримати насолоду від нього



А для банку може все ж таки дійде, що тарифи потрібно спростити для сприйняття, а не по 100500 пунктів та приміток під різні ситуації та зробити кращий застосунок, бо дочка тасу - ізя не особо краще пішла за тас2ю, у порівнянні з МОНОполістами ринку банківських застосунків

Потрібно бути клієнтоорієнтованими. Хоч я і є прихильником інших банківських застосунків, але все одно використовую для певних ситуацій картки та застосунок банку( згоден з тією думкою, що є збоченим гурманом ), а те, що звичайна людина візьме та закриє рахунки нового спорту з вірогідністю 75% в тас2ю та піде шукати краще - це є реалістичним сценарієм. Як хтось писав то таскомбанк - це для збочених гурманів, потрібно знати як отримати насолоду від ньогоА для банку може все ж таки дійде, що тарифи потрібно спростити для сприйняття, а не по 100500 пунктів та приміток під різні ситуації та зробити кращий застосунок, бо дочка тасу - ізя не особо краще пішла за тас2ю, у порівнянні з МОНОполістами ринку банківських застосунківПотрібно бути клієнтоорієнтованими. Хоч я і є прихильником інших банківських застосунків, але все одно використовую для певних ситуацій картки та застосунок банку( згоден з тією думкою, що є збоченим гурманом), а те, що звичайна людина візьме та закриє рахунки нового спорту з вірогідністю 75% в тас2ю та піде шукати краще - це є реалістичним сценарієм. vovabelokon99

Повідомлень: 143 З нами з: 05.01.23 Подякував: 15 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2024 14:06 ТАСКОМБАНК emeta написав: когда спортовский кешбек будет доступен в ТАСе? когда спортовский кешбек будет доступен в ТАСе?



Кеш бек, який було нараховано по продуктам Спорт банк буде виплачено на бонусний рахунок ТАСКОМБАНКу найближчим часом.

Рекомендуємо очікувати. Кеш бек, який було нараховано по продуктам Спорт банк буде виплачено на бонусний рахунок ТАСКОМБАНКу найближчим часом.Рекомендуємо очікувати. TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 2971 З нами з: 17.07.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 222 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2024 14:12 ТАСКОМБАНК Boundless написав: Тут деякі люди писали, що були клієнтами спорта, але не були клієнтами тасі. Чи буди їм виплати за програмою Приведи друга? Бо спорт, так би мовити, привів в таз всіх своїх друзів, що в нього були. Тут деякі люди писали, що були клієнтами спорта, але не були клієнтами тасі. Чи буди їм виплати за програмою Приведи друга? Бо спорт, так би мовити, привів в таз всіх своїх друзів, що в нього були.



За умови виконання умов акції Приведи друга від Спорт банку і нарахування винагороди у вигляді бонусів на бонусний рахунок - всі кошти з бонусного рахунку в Спорт банку будуть переведення на бонусний рахунок Таскомбанку найближчим часом За умови виконання умов акції Приведи друга від Спорт банку і нарахування винагороди у вигляді бонусів на бонусний рахунок - всі кошти з бонусного рахунку в Спорт банку будуть переведення на бонусний рахунок Таскомбанку найближчим часом TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 2971 З нами з: 17.07.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 222 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2024 14:25 ТАСКОМБАНК vadlme написав: Дичина додатку після спорту:



1. Не вказані категорії кб в додатку і немає права вибору наскільки я зрозумів.

2. Не вказується сума відсотків по депозиту на поточну дату, замість цього пишуть лог операцій з відрахуванням податків, які нікому не цікаві і засирають історію.

3. Немає права вибору методу виводу тіла депозиту після закінчення (в налаштуваннях тільки "закрити депозит"). Дичина додатку після спорту:1. Не вказані категорії кб в додатку і немає права вибору наскільки я зрозумів.2. Не вказується сума відсотків по депозиту на поточну дату, замість цього пишуть лог операцій з відрахуванням податків, які нікому не цікаві і засирають історію.3. Немає права вибору методу виводу тіла депозиту після закінчення (в налаштуваннях тільки "закрити депозит").



При переході на нову картку success credit буде діяти бонусна програма, за умовами якої нараховується 1% кешбеку (за кредитні та власні кошти). Банк самостійно встановлює категорії зая якими буде здійснено нарахування бонусів:

• Спорт, спортивні товари та секції

• Кіно та квитки

• Магазини косметики

• Квіти

При цьому звертаю увагу, що бонуси, які були нараховані за карткою Спорт банк будуть перенесені на бонусний рахунок ТАСКОМБАНКу найближчим часом.



Дійсно, в TAS2U не реалізований функціонал відображення нарахованих відсотків щоденно.



Звертаємо увагу, що після закінчення терміну дії депозитного вкладу вся сума разом з нарахованими відсотками буде виплачена картковий рахунок.

Після чого можливо розмістити новий депозит на необхідну суму.



Інформуємо, що ТАСКОМБАНК постійно працює над впровадженням нових функцій та можливостей.

Водночас дійсно, ще не всі заплановані функції наразі реалізовано. При переході на нову картку success credit буде діяти бонусна програма, за умовами якої нараховується 1% кешбеку (за кредитні та власні кошти). Банк самостійно встановлює категорії зая якими буде здійснено нарахування бонусів:• Спорт, спортивні товари та секції• Кіно та квитки• Магазини косметики• КвітиПри цьому звертаю увагу, що бонуси, які були нараховані за карткою Спорт банк будуть перенесені на бонусний рахунок ТАСКОМБАНКу найближчим часом.Дійсно, в TAS2U не реалізований функціонал відображення нарахованих відсотків щоденно.Звертаємо увагу, що після закінчення терміну дії депозитного вкладу вся сума разом з нарахованими відсотками буде виплачена картковий рахунок.Після чого можливо розмістити новий депозит на необхідну суму.Інформуємо, що ТАСКОМБАНК постійно працює над впровадженням нових функцій та можливостей.Водночас дійсно, ще не всі заплановані функції наразі реалізовано. TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 2971 З нами з: 17.07.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 222 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 296297298299 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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