Після того, як будуть прийняті умови оферти для подальшого обслуговування в ТАСКОМБАНКУ ми автоматично перевипустимо Ваші картки Спорт банк на віртуальні картки success card. Відобразимо в застосунку TAS2U усі ваші продукти оформлені у Спорт банк для подальшого користування.
я запитав слідуюче , після 06 травня картки будуть спорт працювати чи ні? Чи тільки доступно буде як віртуальна через нфс?
Ваша карта Спорт банку буде обмежена на розрахункові та видаткові операції, залишиться можливість погашення заборгованості за наявності (буде доступним поповнення за номером картки). Тобто, користуватись можливо буде тільки віртуальною картою.
gkost05 написав:Почитал около 10 страниц, ответ не нашел. Простите если ответ раньше был. ВОПРОС: если я до 6 мая и дальше не буду подписывать соглашение в приложении ТАС по переходу с Спортбанка на Таскомбанк, счет закроется автоматически, или надо топать в отделение для закрытия ???????
Наразі закрити рахунок можливо безпосередньо у відділенні ТАСКОМБАНКу. Найближчим часом планується можливість закриття рахунку дистанційно.
TASCOMBANK написав:Дійсно, здійснити перевипуск карти можливо на той тип продукту, який було відкрито.
Ну про таке ви писали, коли робиться перевипуск через контакт-центр і тому тип картки перевипуску можна здійснити через відділення.
Відділення не може зробити перевипуск картки у зв'язку зі закінчення строку дії картки через те, що в системі цей строк був продовжений мною через сайт.
На мою думку продовження строку дії картки на сайті було для те, щоб клієнт міг тимчасово користуватися карткою до можливості відвідати відділення. Клієнт відвідав населений пункт, де виявилося відділення ТАСКОМБАНКу й замість отримати послуги, отримав неприємний сюрприз. Банк вимагає кошти за перевипуск платіжної картки.
Це називається неклієнтоорівтовність. IMHO.
Якщо продовжено термін дії карти - замовити перевипуск карти можливо за 60 днів до завершення терміну дії карти. Зазначаємо, що комісія за перевипуск карти буде знята відповідно до тарифів пакету послуг в якому обслуговується карта. Приносимо вибачення за завдані незручності. Будемо докладати максимум зусиль для покращення роботи Банку.
Востаннє редагувалось TASCOMBANK в Сер 24 кві, 2024 14:03, всього редагувалось 1 раз.
1. Не вказані категорії кб в додатку і немає права вибору наскільки я зрозумів. 2. Не вказується сума відсотків по депозиту на поточну дату, замість цього пишуть лог операцій з відрахуванням податків, які нікому не цікаві і засирають історію. 3. Немає права вибору методу виводу тіла депозиту після закінчення (в налаштуваннях тільки "закрити депозит").
Як хтось писав то таскомбанк - це для збочених гурманів, потрібно знати як отримати насолоду від нього
А для банку може все ж таки дійде, що тарифи потрібно спростити для сприйняття, а не по 100500 пунктів та приміток під різні ситуації та зробити кращий застосунок, бо дочка тасу - ізя не особо краще пішла за тас2ю, у порівнянні з МОНОполістами ринку банківських застосунків Потрібно бути клієнтоорієнтованими. Хоч я і є прихильником інших банківських застосунків, але все одно використовую для певних ситуацій картки та застосунок банку( згоден з тією думкою, що є збоченим гурманом ), а те, що звичайна людина візьме та закриє рахунки нового спорту з вірогідністю 75% в тас2ю та піде шукати краще - це є реалістичним сценарієм.
Boundless написав:Тут деякі люди писали, що були клієнтами спорта, але не були клієнтами тасі. Чи буди їм виплати за програмою Приведи друга? Бо спорт, так би мовити, привів в таз всіх своїх друзів, що в нього були.
За умови виконання умов акції Приведи друга від Спорт банку і нарахування винагороди у вигляді бонусів на бонусний рахунок - всі кошти з бонусного рахунку в Спорт банку будуть переведення на бонусний рахунок Таскомбанку найближчим часом
1. Не вказані категорії кб в додатку і немає права вибору наскільки я зрозумів. 2. Не вказується сума відсотків по депозиту на поточну дату, замість цього пишуть лог операцій з відрахуванням податків, які нікому не цікаві і засирають історію. 3. Немає права вибору методу виводу тіла депозиту після закінчення (в налаштуваннях тільки "закрити депозит").
При переході на нову картку success credit буде діяти бонусна програма, за умовами якої нараховується 1% кешбеку (за кредитні та власні кошти). Банк самостійно встановлює категорії зая якими буде здійснено нарахування бонусів: • Спорт, спортивні товари та секції • Кіно та квитки • Магазини косметики • Квіти При цьому звертаю увагу, що бонуси, які були нараховані за карткою Спорт банк будуть перенесені на бонусний рахунок ТАСКОМБАНКу найближчим часом.
Дійсно, в TAS2U не реалізований функціонал відображення нарахованих відсотків щоденно.
Звертаємо увагу, що після закінчення терміну дії депозитного вкладу вся сума разом з нарахованими відсотками буде виплачена картковий рахунок. Після чого можливо розмістити новий депозит на необхідну суму.
Інформуємо, що ТАСКОМБАНК постійно працює над впровадженням нових функцій та можливостей. Водночас дійсно, ще не всі заплановані функції наразі реалізовано.
1. Не вказані категорії кб в додатку і немає права вибору наскільки я зрозумів. 2. Не вказується сума відсотків по депозиту на поточну дату, замість цього пишуть лог операцій з відрахуванням податків, які нікому не цікаві і засирають історію. 3. Немає права вибору методу виводу тіла депозиту після закінчення (в налаштуваннях тільки "закрити депозит").
Як хтось писав то таскомбанк - це для збочених гурманів, потрібно знати як отримати насолоду від нього
А для банку може все ж таки дійде, що тарифи потрібно спростити для сприйняття, а не по 100500 пунктів та приміток під різні ситуації та зробити кращий застосунок, бо дочка тасу - ізя не особо краще пішла за тас2ю, у порівнянні з МОНОполістами ринку банківських застосунків Потрібно бути клієнтоорієнтованими. Хоч я і є прихильником інших банківських застосунків, але все одно використовую для певних ситуацій картки та застосунок банку( згоден з тією думкою, що є збоченим гурманом ), а те, що звичайна людина візьме та закриє рахунки нового спорту з вірогідністю 75% в тас2ю та піде шукати краще - це є реалістичним сценарієм.
Немає вибору у клієнтів з відкритими в спорті депозитами..
TASCOMBANK написав:Будемо докладати максимум зусиль для покращення роботи Банку.
За весь час обслуговування у вашому банку застосунок для діючих клієнт не отримав серйозних оновлень. Якщо не можливо зробити щось у застосунку, а клієнт не може відвідати відділення, вже б утілили можливість отримати послуги через надсилання електронного звернення з накладним КЕПом (Дія.Підпис) на адресу банку. Відсталий банк. Для поточних клієнтів дуже мало послуг, що можна зробити дистанційно.