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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 кві, 2024 22:08
Вони щас тестять підпис пальцем на смарті, так вєрку оформляв у відділенні
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chipmunk
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