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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 297298299300 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ТАСКОМБАНК 3.2 5 23 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 3 2- Погане. Некомпетентне. 17% 4 3- Задовільне. Хотілося б краще. 22% 5 4- Добре. Як і повинно бути. 30% 7 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 17% 4 Всього голосів : 23 Додано: Сер 24 кві, 2024 22:08 Re: ТАСКОМБАНК Вони щас тестять підпис пальцем на смарті, так вєрку оформляв у відділенні chipmunk Повідомлень: 9007 З нами з: 15.04.09 Подякував: 563 раз. Подякували: 580 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 11:23 ТАСКОМБАНК maniachello написав: 2XL написав: В мене немає вибору для відкриття Верки онлайн. Чи так і має бути? В мене немає вибору для відкриття Верки онлайн. Чи так і має бути?

Аналогично - могу открыть только верку.

Дополнительно к насильно всученной сукес-карте при переходе со спорта.



П.С. Ну, кешбек по сукес-карте жуткий - спорт, косметика, кино-билеты, цветы. Скорее всего, закрою карту и попрощаюсь с банком.

П.П.С. Приложение и "горячка" - за пределом понимания Аналогично - могу открыть только верку.Дополнительно к насильно всученной сукес-карте при переходе со спорта.П.С. Ну, кешбек по сукес-карте жуткий - спорт, косметика, кино-билеты, цветы. Скорее всего, закрою карту и попрощаюсь с банком.П.П.С. Приложение и "горячка" - за пределом понимания



Можемо запропонувати кредитно-дебетову карту - Пакет послуг «Кредитка» (для продукту "Картка "Very Card").



Кредитна карта «Very card» - це платіжна карта з відновлювальною кредитною лінією, при оформленні якої Ви отримуєте наступні переваги:

Від 500 до 100 000 грн. кредитного ліміту;

2. Пільговий період користування кредитними коштами до 62 днів. Пільговий період діє виключно на витратні операції за картою, а також р2р перекази, та не розповсюджується на операцію зняття готівки. При знятті готівки за рахунок кредитних коштів – відсотки нараховуються одразу, з моменту здійснення даної операції (відсоткова ставка при зняттяі готівки – 83% річних);

3. Безкоштовне зарахування коштів;

4. Зняття кредитних коштів на території України без комісії;

5. Керування в додатку TAS2U;

6. Безкоштовна послуга інформування;

7. Бонусна програма;

8. Відсутня комісія за конвертацію валюти.



Кешбек нараховується при розрахунках в 4 категоріях.

За рахунок власних коштів:



• супермаркети та продуктові магазини – 0,5%;

• АЗС – 0,5%;

• Житлово-комунальні послуги – 0,5%;

• Аптеки – 2%.



За рахунок кредитних коштів:



• Супермаркети та продуктові магазини – 1%;

• АЗС – 1% ;

• Житлово-комунальні послуги – 1% ;

• Аптеки – 3%. Можемо запропонувати кредитно-дебетову карту - Пакет послуг «Кредитка» (для продукту "Картка "Very Card").Кредитна карта «Very card» - це платіжна карта з відновлювальною кредитною лінією, при оформленні якої Ви отримуєте наступні переваги:Від 500 до 100 000 грн. кредитного ліміту;2. Пільговий період користування кредитними коштами до 62 днів. Пільговий період діє виключно на витратні операції за картою, а також р2р перекази, та не розповсюджується на операцію зняття готівки. При знятті готівки за рахунок кредитних коштів – відсотки нараховуються одразу, з моменту здійснення даної операції (відсоткова ставка при зняттяі готівки – 83% річних);3. Безкоштовне зарахування коштів;4. Зняття кредитних коштів на території України без комісії;5. Керування в додатку TAS2U;6. Безкоштовна послуга інформування;7. Бонусна програма;8. Відсутня комісія за конвертацію валюти.Кешбек нараховується при розрахунках в 4 категоріях.За рахунок власних коштів:• супермаркети та продуктові магазини – 0,5%;• АЗС – 0,5%;• Житлово-комунальні послуги – 0,5%;• Аптеки – 2%.За рахунок кредитних коштів:• Супермаркети та продуктові магазини – 1%;• АЗС – 1% ;• Житлово-комунальні послуги – 1% ;• Аптеки – 3%. TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 2973 З нами з: 17.07.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 222 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 11:30 ТАСКОМБАНК Howl написав: TASCOMBANK написав: Якщо продовжено термін дії карти - замовити перевипуск карти можливо за 60 днів до завершення терміну дії карти... Якщо продовжено термін дії карти - замовити перевипуск карти можливо за 60 днів до завершення терміну дії карти... Ось на ресурсі https://tascombank.ua/card_service про особливості перевипуску картки при її продовженні на сайті.



TASCOMBANK написав: Будемо докладати максимум зусиль для покращення роботи Банку. Будемо докладати максимум зусиль для покращення роботи Банку. За весь час обслуговування у вашому банку застосунок для діючих клієнт не отримав серйозних оновлень. Якщо не можливо зробити щось у застосунку, а клієнт не може відвідати відділення, вже б утілили можливість отримати послуги через надсилання електронного звернення з накладним КЕПом (Дія.Підпис) на адресу банку.

Відсталий банк. Для поточних клієнтів дуже мало послуг, що можна зробити дистанційно. Ось на ресурсіпро особливості перевипуску картки при її продовженні на сайті.За весь час обслуговування у вашому банку застосунок для діючих клієнт не отримав серйозних оновлень. Якщо не можливо зробити щось у застосунку, а клієнт не може відвідати відділення, вже б утілили можливість отримати послуги через надсилання електронного звернення з накладним КЕПом (Дія.Підпис) на адресу банку.Відсталий банк. Для поточних клієнтів дуже мало послуг, що можна зробити дистанційно.



В інтернет-банкінг TAS2U постійно додаються нові функції та можливості. Водночас дійсно, ще не всі заплановані функції наразі реалізовано.

Інформуємо, що Ваші зауваження прийняті до уваги та зафіксовані, як побажання до роботи Банку. В інтернет-банкінг TAS2U постійно додаються нові функції та можливості. Водночас дійсно, ще не всі заплановані функції наразі реалізовано.Інформуємо, що Ваші зауваження прийняті до уваги та зафіксовані, як побажання до роботи Банку. TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 2973 З нами з: 17.07.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 222 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 297298299300 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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