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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 кві, 2024 22:08
Re: ТАСКОМБАНК
Вони щас тестять підпис пальцем на смарті, так вєрку оформляв у відділенні
Додано: Чет 25 кві, 2024 11:23
ТАСКОМБАНК
Можемо запропонувати кредитно-дебетову карту - Пакет послуг «Кредитка» (для продукту "Картка "Very Card").
Кредитна карта «Very card» - це платіжна карта з відновлювальною кредитною лінією, при оформленні якої Ви отримуєте наступні переваги:
Від 500 до 100 000 грн. кредитного ліміту;
2. Пільговий період користування кредитними коштами до 62 днів. Пільговий період діє виключно на витратні операції за картою, а також р2р перекази, та не розповсюджується на операцію зняття готівки. При знятті готівки за рахунок кредитних коштів – відсотки нараховуються одразу, з моменту здійснення даної операції (відсоткова ставка при зняттяі готівки – 83% річних);
3. Безкоштовне зарахування коштів;
4. Зняття кредитних коштів на території України без комісії;
5. Керування в додатку TAS2U;
6. Безкоштовна послуга інформування;
7. Бонусна програма;
8. Відсутня комісія за конвертацію валюти.
Кешбек нараховується при розрахунках в 4 категоріях.
За рахунок власних коштів:
• супермаркети та продуктові магазини – 0,5%;
• АЗС – 0,5%;
• Житлово-комунальні послуги – 0,5%;
• Аптеки – 2%.
За рахунок кредитних коштів:
• Супермаркети та продуктові магазини – 1%;
• АЗС – 1% ;
• Житлово-комунальні послуги – 1% ;
• Аптеки – 3%.
Додано: Чет 25 кві, 2024 11:30
ТАСКОМБАНК
В інтернет-банкінг TAS2U постійно додаються нові функції та можливості. Водночас дійсно, ще не всі заплановані функції наразі реалізовано.
Інформуємо, що Ваші зауваження прийняті до уваги та зафіксовані, як побажання до роботи Банку.
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