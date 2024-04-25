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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 297298299300

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 22:08

Re: ТАСКОМБАНК

Вони щас тестять підпис пальцем на смарті, так вєрку оформляв у відділенні :)
chipmunk
 
Повідомлень: 9007
З нами з: 15.04.09
Подякував: 563 раз.
Подякували: 580 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 11:23

ТАСКОМБАНК

  maniachello написав:
  2XL написав:В мене немає вибору для відкриття Верки онлайн. Чи так і має бути?

Аналогично - могу открыть только верку.
Дополнительно к насильно всученной сукес-карте при переходе со спорта.

П.С. Ну, кешбек по сукес-карте жуткий - спорт, косметика, кино-билеты, цветы. Скорее всего, закрою карту и попрощаюсь с банком.
П.П.С. Приложение и "горячка" - за пределом понимания :shock:


Можемо запропонувати кредитно-дебетову карту - Пакет послуг «Кредитка» (для продукту "Картка "Very Card").

Кредитна карта «Very card» - це платіжна карта з відновлювальною кредитною лінією, при оформленні якої Ви отримуєте наступні переваги:
Від 500 до 100 000 грн. кредитного ліміту;
2. Пільговий період користування кредитними коштами до 62 днів. Пільговий період діє виключно на витратні операції за картою, а також р2р перекази, та не розповсюджується на операцію зняття готівки. При знятті готівки за рахунок кредитних коштів – відсотки нараховуються одразу, з моменту здійснення даної операції (відсоткова ставка при зняттяі готівки – 83% річних);
3. Безкоштовне зарахування коштів;
4. Зняття кредитних коштів на території України без комісії;
5. Керування в додатку TAS2U;
6. Безкоштовна послуга інформування;
7. Бонусна програма;
8. Відсутня комісія за конвертацію валюти.

Кешбек нараховується при розрахунках в 4 категоріях.
За рахунок власних коштів:

• супермаркети та продуктові магазини – 0,5%;
• АЗС – 0,5%;
• Житлово-комунальні послуги – 0,5%;
• Аптеки – 2%.

За рахунок кредитних коштів:

• Супермаркети та продуктові магазини – 1%;
• АЗС – 1% ;
• Житлово-комунальні послуги – 1% ;
• Аптеки – 3%.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
Повідомлень: 2973
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 222 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 11:30

ТАСКОМБАНК

  Howl написав:
  TASCOMBANK написав:Якщо продовжено термін дії карти - замовити перевипуск карти можливо за 60 днів до завершення терміну дії карти...
Ось на ресурсі https://tascombank.ua/card_service про особливості перевипуску картки при її продовженні на сайті.

  TASCOMBANK написав:Будемо докладати максимум зусиль для покращення роботи Банку.
За весь час обслуговування у вашому банку застосунок для діючих клієнт не отримав серйозних оновлень. Якщо не можливо зробити щось у застосунку, а клієнт не може відвідати відділення, вже б утілили можливість отримати послуги через надсилання електронного звернення з накладним КЕПом (Дія.Підпис) на адресу банку.
Відсталий банк. Для поточних клієнтів дуже мало послуг, що можна зробити дистанційно.


В інтернет-банкінг TAS2U постійно додаються нові функції та можливості. Водночас дійсно, ще не всі заплановані функції наразі реалізовано.
Інформуємо, що Ваші зауваження прийняті до уваги та зафіксовані, як побажання до роботи Банку.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2973
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 222 раз.
 
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  #<1 ... 297298299300
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25.04.2024 11:30
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