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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 297298299300

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 22:08

Re: ТАСКОМБАНК

Вони щас тестять підпис пальцем на смарті, так вєрку оформляв у відділенні :)
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 11:23

ТАСКОМБАНК

  maniachello написав:
  2XL написав:В мене немає вибору для відкриття Верки онлайн. Чи так і має бути?

Аналогично - могу открыть только верку.
Дополнительно к насильно всученной сукес-карте при переходе со спорта.

П.С. Ну, кешбек по сукес-карте жуткий - спорт, косметика, кино-билеты, цветы. Скорее всего, закрою карту и попрощаюсь с банком.
П.П.С. Приложение и "горячка" - за пределом понимания :shock:


Можемо запропонувати кредитно-дебетову карту - Пакет послуг «Кредитка» (для продукту "Картка "Very Card").

Кредитна карта «Very card» - це платіжна карта з відновлювальною кредитною лінією, при оформленні якої Ви отримуєте наступні переваги:
Від 500 до 100 000 грн. кредитного ліміту;
2. Пільговий період користування кредитними коштами до 62 днів. Пільговий період діє виключно на витратні операції за картою, а також р2р перекази, та не розповсюджується на операцію зняття готівки. При знятті готівки за рахунок кредитних коштів – відсотки нараховуються одразу, з моменту здійснення даної операції (відсоткова ставка при зняттяі готівки – 83% річних);
3. Безкоштовне зарахування коштів;
4. Зняття кредитних коштів на території України без комісії;
5. Керування в додатку TAS2U;
6. Безкоштовна послуга інформування;
7. Бонусна програма;
8. Відсутня комісія за конвертацію валюти.

Кешбек нараховується при розрахунках в 4 категоріях.
За рахунок власних коштів:

• супермаркети та продуктові магазини – 0,5%;
• АЗС – 0,5%;
• Житлово-комунальні послуги – 0,5%;
• Аптеки – 2%.

За рахунок кредитних коштів:

• Супермаркети та продуктові магазини – 1%;
• АЗС – 1% ;
• Житлово-комунальні послуги – 1% ;
• Аптеки – 3%.
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 11:30

ТАСКОМБАНК

  Howl написав:
  TASCOMBANK написав:Якщо продовжено термін дії карти - замовити перевипуск карти можливо за 60 днів до завершення терміну дії карти...
Ось на ресурсі https://tascombank.ua/card_service про особливості перевипуску картки при її продовженні на сайті.

  TASCOMBANK написав:Будемо докладати максимум зусиль для покращення роботи Банку.
За весь час обслуговування у вашому банку застосунок для діючих клієнт не отримав серйозних оновлень. Якщо не можливо зробити щось у застосунку, а клієнт не може відвідати відділення, вже б утілили можливість отримати послуги через надсилання електронного звернення з накладним КЕПом (Дія.Підпис) на адресу банку.
Відсталий банк. Для поточних клієнтів дуже мало послуг, що можна зробити дистанційно.


В інтернет-банкінг TAS2U постійно додаються нові функції та можливості. Водночас дійсно, ще не всі заплановані функції наразі реалізовано.
Інформуємо, що Ваші зауваження прийняті до уваги та зафіксовані, як побажання до роботи Банку.
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 12:22

  TASCOMBANK написав:
  sens написав:
  TASCOMBANK написав:sens

Після того, як будуть прийняті умови оферти для подальшого обслуговування в ТАСКОМБАНКУ ми автоматично перевипустимо Ваші картки Спорт банк на віртуальні картки success card.
Відобразимо в застосунку TAS2U усі ваші продукти оформлені у Спорт банк для подальшого користування.
я запитав слідуюче , після 06 травня картки будуть спорт працювати чи ні? Чи тільки доступно буде як віртуальна через нфс?


Ваша карта Спорт банку буде обмежена на розрахункові та видаткові операції, залишиться можливість погашення заборгованості за наявності (буде доступним поповнення за номером картки). Тобто, користуватись можливо буде тільки віртуальною картою.


Зранку отримав інформаційний дзвінок від банку про припинення існування від 06 травня Спортбанди. Додам що краще в травні зробити за свої сеп безкоштовно з аппки спортсменів,і до 05 включно підтвердити угоду.
sens
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3
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 12:30

ТАСКОМБАНК

  vovabelokon99 написав:
  vadlme написав:Дичина додатку після спорту:

1. Не вказані категорії кб в додатку і немає права вибору наскільки я зрозумів.
2. Не вказується сума відсотків по депозиту на поточну дату, замість цього пишуть лог операцій з відрахуванням податків, які нікому не цікаві і засирають історію.
3. Немає права вибору методу виводу тіла депозиту після закінчення (в налаштуваннях тільки "закрити депозит").


Як хтось писав то таскомбанк - це для збочених гурманів, потрібно знати як отримати насолоду від нього :lol:

А для банку може все ж таки дійде, що тарифи потрібно спростити для сприйняття, а не по 100500 пунктів та приміток під різні ситуації та зробити кращий застосунок, бо дочка тасу - ізя не особо краще пішла за тас2ю, у порівнянні з МОНОполістами ринку банківських застосунків :D
Потрібно бути клієнтоорієнтованими. Хоч я і є прихильником інших банківських застосунків, але все одно використовую для певних ситуацій картки та застосунок банку( згоден з тією думкою, що є збоченим гурманом :D ), а те, що звичайна людина візьме та закриє рахунки нового спорту з вірогідністю 75% в тас2ю та піде шукати краще - це є реалістичним сценарієм.



Нам прикро, що у Вас склалося негативне враження щодо обслуговування в ТАСКОМБАНКу. Розкажіть нам більш детально , що саме Вам не сподобалось.
Ми намагаємося враховувати та втілювати всі побажання.
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 12:49

Re: ТАСКОМБАНК

А коли в застосунку таза зникає закрита картка?Заяву на закриття написав майже тиждень тому, кредитний ліміт обнулили, а вона так і висить.Користуватися теж дає

Я розумію що через сорок п'ять днів рахунок закриють, але ж получається я зараз ще 45 днів після написання
заяви можу користуватися карткою.Це нормально?
Востаннє редагувалось посетитель в Чет 25 кві, 2024 13:01, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 12:51

  sens написав:краще в травні зробити за свої сеп безкоштовно з аппки спортсменів

Місцеві спеціалістки ще й здивувалися такому твердженню. Розповів їм про те, що будь який коміс на виході, це не безкоштовно, на що я розраховував, коли заходив до спортсменів.
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 13:21

  TASCOMBANK написав:
  vovabelokon99 написав:
  vadlme написав:Дичина додатку після спорту:

1. Не вказані категорії кб в додатку і немає права вибору наскільки я зрозумів.
2. Не вказується сума відсотків по депозиту на поточну дату, замість цього пишуть лог операцій з відрахуванням податків, які нікому не цікаві і засирають історію.
3. Немає права вибору методу виводу тіла депозиту після закінчення (в налаштуваннях тільки "закрити депозит").


Як хтось писав то таскомбанк - це для збочених гурманів, потрібно знати як отримати насолоду від нього :lol:

А для банку може все ж таки дійде, що тарифи потрібно спростити для сприйняття, а не по 100500 пунктів та приміток під різні ситуації та зробити кращий застосунок, бо дочка тасу - ізя не особо краще пішла за тас2ю, у порівнянні з МОНОполістами ринку банківських застосунків :D
Потрібно бути клієнтоорієнтованими. Хоч я і є прихильником інших банківських застосунків, але все одно використовую для певних ситуацій картки та застосунок банку( згоден з тією думкою, що є збоченим гурманом :D ), а те, що звичайна людина візьме та закриє рахунки нового спорту з вірогідністю 75% в тас2ю та піде шукати краще - це є реалістичним сценарієм.



Нам прикро, що у Вас склалося негативне враження щодо обслуговування в ТАСКОМБАНКу. Розкажіть нам більш детально , що саме Вам не сподобалось.
Ми намагаємося враховувати та втілювати всі побажання.

Я не кажу, що в мене негативне ставлення - я як хтось казав, навіть прихильник - збочений гурман :D
Але для пересічного користувача - це просто збочення користуватися вашим застосунком, просто порівняйте той же спортбанк і ваш тас2ю чи ізі, та зробіть його краще, або хоч схожим за простотою для користувача. Я як отримав картку ще років зо 5 тому, так і таскомбанк для мене залишається одним з основним банком для моїх потреб, бо вигода для мене є пріоритетнішою, аніж зручність 8)
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 15:14

Re: ТАСКОМБАНК

  посетитель написав:А коли в застосунку таза зникає закрита картка?

здається що ні, можете зайти в праве крайнє меню 'змінити порядок та видимість карток' і там її приховати.
andriy_z
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 15:40

Погашав сьогодні кредитки з success debit. Перший платіж п2п пройшов без проблем, второй платіж п2п - вже на іншу карту не пройшла: Не вдалось виконати операцію. Перевірив ліміти, проводжу знову - отлуп, попіднімав всі ліміти, які в тас2ю були, все одно отлуп. У вас там 1 платіж по карті в день встановлений?
Boundless
 
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