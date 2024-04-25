Boundless
Там всього 3 транзакції/доба встановлено програмно на перекази.. може в кількості переказів перебір.. підніміть.
У мене таке було.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 кві, 2024 18:20
Boundless
Там всього 3 транзакції/доба встановлено програмно на перекази.. може в кількості переказів перебір.. підніміть.
У мене таке було.
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