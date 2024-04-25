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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 298299300301

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 18:20

Boundless

Там всього 3 транзакції/доба встановлено програмно на перекази.. може в кількості переказів перебір.. підніміть.
У мене таке було.
Viz
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 20:08

Re: ТАСКОМБАНК

Сьогодні також не вдалося переказати на картки навіть банку з аксесу, вийшов з ситуації - тянучкою сервісом іншого банку з картки азур
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 20:22

  vovabelokon99 написав:Сьогодні також не вдалося переказати на картки навіть банку з аксесу, вийшов з ситуації - тянучкою сервісом іншого банку з картки азур

Гарне рішення - спонсорів тут люблять.
klug
 
Повідомлень: 8452
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 20:26

  klug написав:
  vovabelokon99 написав:Сьогодні також не вдалося переказати на картки навіть банку з аксесу, вийшов з ситуації - тянучкою сервісом іншого банку з картки азур

Гарне рішення - спонсорів тут люблять.

1.Переказав на ощадний
2.Зняв на азур
3.Стягнув іншим банком
Жодних комісій
vovabelokon99
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Повідомлень: 146
З нами з: 05.01.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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  #<1 ... 298299300301
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ТАСКОМБАНК (3004)
25.04.2024 20:26
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