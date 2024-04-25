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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 298299300301

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 18:20

Boundless

Там всього 3 транзакції/доба встановлено програмно на перекази.. може в кількості переказів перебір.. підніміть.
У мене таке було.
Viz
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 20:08

Re: ТАСКОМБАНК

Сьогодні також не вдалося переказати на картки навіть банку з аксесу, вийшов з ситуації - тянучкою сервісом іншого банку з картки азур
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 20:22

  vovabelokon99 написав:Сьогодні також не вдалося переказати на картки навіть банку з аксесу, вийшов з ситуації - тянучкою сервісом іншого банку з картки азур

Гарне рішення - спонсорів тут люблять.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 20:26

  klug написав:
  vovabelokon99 написав:Сьогодні також не вдалося переказати на картки навіть банку з аксесу, вийшов з ситуації - тянучкою сервісом іншого банку з картки азур

Гарне рішення - спонсорів тут люблять.

1.Переказав на ощадний
2.Зняв на азур
3.Стягнув іншим банком
Жодних комісій
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 21:17

  vovabelokon99 написав:3.Стягнув іншим банком
Жодних комісій

Все буде. П. 4.5 - Переказ коштів з картки на картку через різні сервіси (P2P тощо). 0,5% + 10 грн
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 21:38

Re: ТАСКОМБАНК

TASCOMBANK написав:В інтернет-банкінг TAS2U постійно додаються нові функції та можливості. .
Бугага.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 22:12

  klug написав:
  vovabelokon99 написав:3.Стягнув іншим банком
Жодних комісій

Все буде. П. 4.5 - Переказ коштів з картки на картку через різні сервіси (P2P тощо). 0,5% + 10 грн

значить пропустив переказ знову на аксес і з нього тягнув, сам цей дебільний процес туди назад прийшлося зробити, бо напряму не давало з додатку ні з аксесу, ні з азуру
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 07:57

Re: ТАСКОМБАНК

Де блін, вже діли у додатку пімпу для погашення кредитки і інформацію про сплачений мін платіж/платіж пільг періоду ?
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 08:18

  1finanсier написав:Де блін, вже діли у додатку пімпу для погашення кредитки і інформацію про сплачений мін платіж/платіж пільг періоду ?

У меня по верке все на месте. По кредитному саксесу действительно нету но там гашение в грейсе до 31 мая потому я не парюсь
WallNutPen
 
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