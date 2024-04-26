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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 кві, 2024 18:20
Boundless
Там всього 3 транзакції/доба встановлено програмно на перекази.. може в кількості переказів перебір.. підніміть.
У мене таке було.
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Viz
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Додано: Чет 25 кві, 2024 20:08
Сьогодні також не вдалося переказати на картки навіть банку з аксесу, вийшов з ситуації - тянучкою сервісом іншого банку з картки азур
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vovabelokon99
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Додано: Чет 25 кві, 2024 20:22
vovabelokon99 написав:
Сьогодні також не вдалося переказати на картки навіть банку з аксесу, вийшов з ситуації - тянучкою сервісом іншого банку з картки азур
Гарне рішення - спонсорів тут люблять.
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klug
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Додано: Чет 25 кві, 2024 20:26
klug написав: vovabelokon99 написав:
Сьогодні також не вдалося переказати на картки навіть банку з аксесу, вийшов з ситуації - тянучкою сервісом іншого банку з картки азур
Гарне рішення - спонсорів тут люблять.
1.Переказав на ощадний
2.Зняв на азур
3.Стягнув іншим банком
Жодних комісій
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vovabelokon99
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Додано: Чет 25 кві, 2024 21:17
vovabelokon99 написав:
3.Стягнув іншим банком
Жодних комісій
Все буде. П. 4.5 - Переказ коштів з картки на картку через різні сервіси (P2P тощо). 0,5% + 10 грн
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klug
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Додано: Чет 25 кві, 2024 21:38
TASCOMBANK написав:В інтернет-банкінг TAS2U постійно додаються нові функції та можливості. .
Бугага.
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Додано: Чет 25 кві, 2024 22:12
klug написав: vovabelokon99 написав:
3.Стягнув іншим банком
Жодних комісій
Все буде. П. 4.5 - Переказ коштів з картки на картку через різні сервіси (P2P тощо). 0,5% + 10 грн
значить пропустив переказ знову на аксес і з нього тягнув, сам цей дебільний процес туди назад прийшлося зробити, бо напряму не давало з додатку ні з аксесу, ні з азуру
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vovabelokon99
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Додано: П'ят 26 кві, 2024 07:57
Де блін, вже діли у додатку пімпу для погашення кредитки і інформацію про сплачений мін платіж/платіж пільг періоду ?
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1finanсier
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Додано: П'ят 26 кві, 2024 08:18
1finanсier написав:
Де блін, вже діли у додатку пімпу для погашення кредитки і інформацію про сплачений мін платіж/платіж пільг періоду ?
У меня по верке все на месте. По кредитному саксесу действительно нету но там гашение в грейсе до 31 мая потому я не парюсь
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WallNutPen
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Додано: П'ят 26 кві, 2024 09:32
WallNutPen написав: 1finanсier написав:
Де блін, вже діли у додатку пімпу для погашення кредитки і інформацію про сплачений мін платіж/платіж пільг періоду ?
У меня по верке все на месте. По кредитному саксесу действительно нету но там гашение в грейсе до 31 мая потому я не парюсь
В мене і на верці зникло, напевно тому що погасив заборгованість цього місяця, але такі нововведення не зручні, так була 100% впевненість, що все добре на зараз
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vovabelokon99
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