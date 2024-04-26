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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 299300301302

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 09:41

Re: ТАСКОМБАНК

А що, вже погашення пімпою вєрки працює тільки "в робочий час", як мене намагається переконати ГЛ?
Ще пару днів тому робив таке вночі, одразу гроші приходили. А сьогодні "там" списалися, а тут немає і досі.
alibob
 
Повідомлень: 493
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
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  #<1 ... 299300301302
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