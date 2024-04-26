А що, вже погашення пімпою вєрки працює тільки "в робочий час", як мене намагається переконати ГЛ?
Ще пару днів тому робив таке вночі, одразу гроші приходили. А сьогодні "там" списалися, а тут немає і досі.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 кві, 2024 09:41
Re: ТАСКОМБАНК
А що, вже погашення пімпою вєрки працює тільки "в робочий час", як мене намагається переконати ГЛ?
Ще пару днів тому робив таке вночі, одразу гроші приходили. А сьогодні "там" списалися, а тут немає і досі.
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