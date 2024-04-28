А що, вже погашення пімпою вєрки працює тільки "в робочий час", як мене намагається переконати ГЛ?
Ще пару днів тому робив таке вночі, одразу гроші приходили. А сьогодні "там" списалися, а тут немає і досі.
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Додано: П'ят 26 кві, 2024 09:41
Re: ТАСКОМБАНК
А що, вже погашення пімпою вєрки працює тільки "в робочий час", як мене намагається переконати ГЛ?
Ще пару днів тому робив таке вночі, одразу гроші приходили. А сьогодні "там" списалися, а тут немає і досі.
Додано: П'ят 26 кві, 2024 13:59
ТАСКОМБАНК
Для того, щоб перевірити дану інформацію вкажіть, будь ласка, повністю Ваше ПІБ та ІПН , в яке відділення Ви звертались для написання заяви та дату звернення, в особисті повідомлення.
Додано: П'ят 26 кві, 2024 14:57
Короче з'ясувалося що б закрити ту кредитну карту суккесс ще треба писати заяву на закриття розстрочки.Саме цікаве що розстрочки ні в спорті, ні тим більш в тазі на який перейшов зі спорту, у мене не було і не має.
Враховуйте це при закритті що б два рази не бігати.
Додано: П'ят 26 кві, 2024 15:05
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Додано: Суб 27 кві, 2024 11:01
При погашенні платежа пільгового періоду зникає кнопка "Погасити кредит". А якщо я захочу пізніше погасити частину загальної заборгованості, або погасити її повністю? Також раніше писалося "Пільговий період 0.00 грн" і дата — теж зникло, стало неінформативно. Поверніть як було.
Додано: Суб 27 кві, 2024 19:53
Re: ТАСКОМБАНК
А нові картки аксес беруть участь в акції щасливий покупець з розіграшем ноутбуків?
Додано: Нед 28 кві, 2024 17:51
Думав у вас глюк додатка (в мене іноді кнопка зникала), сьогодні загасив суму пільгового періоду і спіймав той самий глюк. Якщо це покращення, то м'яко кажучи трохи дурнувате
Додано: Нед 28 кві, 2024 17:55
А якщо вам так кортить прибрати кнопку "Погасити кредит", то логічно це робити коли використаний кредитний ліміт дорівнює нулю
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