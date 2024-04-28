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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 299300301302

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 09:41

Re: ТАСКОМБАНК

А що, вже погашення пімпою вєрки працює тільки "в робочий час", як мене намагається переконати ГЛ?
Ще пару днів тому робив таке вночі, одразу гроші приходили. А сьогодні "там" списалися, а тут немає і досі.
alibob
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 13:59

ТАСКОМБАНК

  посетитель написав:А коли в застосунку таза зникає закрита картка?Заяву на закриття написав майже тиждень тому, кредитний ліміт обнулили, а вона так і висить.Користуватися теж дає

Я розумію що через сорок п'ять днів рахунок закриють, але ж получається я зараз ще 45 днів після написання
заяви можу користуватися карткою.Це нормально?


Для того, щоб перевірити дану інформацію вкажіть, будь ласка, повністю Ваше ПІБ та ІПН , в яке відділення Ви звертались для написання заяви та дату звернення, в особисті повідомлення.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 14:57

  посетитель написав:А коли в застосунку таза зникає закрита картка?Заяву на закриття написав майже тиждень тому, кредитний ліміт обнулили, а вона так і висить.Користуватися теж дає

Я розумію що через сорок п'ять днів рахунок закриють, але ж получається я зараз ще 45 днів після написання
заяви можу користуватися карткою.Це нормально?


Короче з'ясувалося що б закрити ту кредитну карту суккесс ще треба писати заяву на закриття розстрочки.Саме цікаве що розстрочки ні в спорті, ні тим більш в тазі на який перейшов зі спорту, у мене не було і не має.

Враховуйте це при закритті що б два рази не бігати.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 15:05

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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 11:01

  TASCOMBANK написав:
В інтернет-банкінг TAS2U постійно додаються нові функції та можливості. Водночас дійсно, ще не всі заплановані функції наразі реалізовано.
Інформуємо, що Ваші зауваження прийняті до уваги та зафіксовані, як побажання до роботи Банку.

При погашенні платежа пільгового періоду зникає кнопка "Погасити кредит". А якщо я захочу пізніше погасити частину загальної заборгованості, або погасити її повністю? Також раніше писалося "Пільговий період 0.00 грн" і дата — теж зникло, стало неінформативно. Поверніть як було.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 19:53

Re: ТАСКОМБАНК

А нові картки аксес беруть участь в акції щасливий покупець з розіграшем ноутбуків?
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 17:51

  Ferlakur написав:
  TASCOMBANK написав:
В інтернет-банкінг TAS2U постійно додаються нові функції та можливості. Водночас дійсно, ще не всі заплановані функції наразі реалізовано.
Інформуємо, що Ваші зауваження прийняті до уваги та зафіксовані, як побажання до роботи Банку.

При погашенні платежа пільгового періоду зникає кнопка "Погасити кредит". А якщо я захочу пізніше погасити частину загальної заборгованості, або погасити її повністю? Також раніше писалося "Пільговий період 0.00 грн" і дата — теж зникло, стало неінформативно. Поверніть як було.

Думав у вас глюк додатка (в мене іноді кнопка зникала), сьогодні загасив суму пільгового періоду і спіймав той самий глюк. Якщо це покращення, то м'яко кажучи трохи дурнувате
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 17:55

А якщо вам так кортить прибрати кнопку "Погасити кредит", то логічно це робити коли використаний кредитний ліміт дорівнює нулю
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 20:43

10 безкоштовних переказів по П2П

Чи входять в 10 безкоштовних переказів по П2П перекази на ІЗІ ?
Doda
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 22:27

  Boundless написав:А якщо вам так кортить прибрати кнопку "Погасити кредит", то логічно це робити коли використаний кредитний ліміт дорівнює нулю

Не паліть контору! Часом краще помовчати.
klug
 
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ТАСКОМБАНК (3020)
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