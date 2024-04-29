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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 кві, 2024 11:07
Boundless написав: Ferlakur написав: TASCOMBANK написав:
В інтернет-банкінг TAS2U постійно додаються нові функції та можливості. Водночас дійсно, ще не всі заплановані функції наразі реалізовано.
Інформуємо, що Ваші зауваження прийняті до уваги та зафіксовані, як побажання до роботи Банку.
При погашенні платежа пільгового періоду зникає кнопка "Погасити кредит". А якщо я захочу пізніше погасити частину загальної заборгованості, або погасити її повністю? Також раніше писалося "Пільговий період 0.00 грн" і дата — теж зникло, стало неінформативно. Поверніть як було.
Думав у вас глюк додатка (в мене іноді кнопка зникала), сьогодні загасив суму пільгового періоду і спіймав той самий глюк. Якщо це покращення, то м'яко кажучи трохи дурнувате
Пофіксили ніби
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