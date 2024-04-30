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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 300301302303 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ТАСКОМБАНК 3.2 5 23 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 3 2- Погане. Некомпетентне. 17% 4 3- Задовільне. Хотілося б краще. 22% 5 4- Добре. Як і повинно бути. 30% 7 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 17% 4 Всього голосів : 23 Додано: Пон 29 кві, 2024 11:07 Boundless написав: Ferlakur написав: TASCOMBANK написав:

В інтернет-банкінг TAS2U постійно додаються нові функції та можливості. Водночас дійсно, ще не всі заплановані функції наразі реалізовано.

Інформуємо, що Ваші зауваження прийняті до уваги та зафіксовані, як побажання до роботи Банку. В інтернет-банкінг TAS2U постійно додаються нові функції та можливості. Водночас дійсно, ще не всі заплановані функції наразі реалізовано.Інформуємо, що Ваші зауваження прийняті до уваги та зафіксовані, як побажання до роботи Банку.

При погашенні платежа пільгового періоду зникає кнопка "Погасити кредит". А якщо я захочу пізніше погасити частину загальної заборгованості, або погасити її повністю? Також раніше писалося "Пільговий період 0.00 грн" і дата — теж зникло, стало неінформативно. Поверніть як було. При погашенні платежа пільгового періоду зникає кнопка "Погасити кредит". А якщо я захочу пізніше погасити частину загальної заборгованості, або погасити її повністю? Також раніше писалося "Пільговий період 0.00 грн" і дата — теж зникло, стало неінформативно. Поверніть як було.

Думав у вас глюк додатка (в мене іноді кнопка зникала), сьогодні загасив суму пільгового періоду і спіймав той самий глюк. Якщо це покращення, то м'яко кажучи трохи дурнувате Думав у вас глюк додатка (в мене іноді кнопка зникала), сьогодні загасив суму пільгового періоду і спіймав той самий глюк. Якщо це покращення, то м'яко кажучи трохи дурнувате

Пофіксили ніби Пофіксили ніби Ferlakur Повідомлень: 4568 З нами з: 14.10.08 Подякував: 296 раз. Подякували: 296 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 кві, 2024 19:09 посетитель написав: посетитель написав: А коли в застосунку таза зникає закрита картка?Заяву на закриття написав майже тиждень тому, кредитний ліміт обнулили, а вона так і висить.Користуватися теж дає



Я розумію що через сорок п'ять днів рахунок закриють, але ж получається я зараз ще 45 днів після написання

заяви можу користуватися карткою.Це нормально? А коли в застосунку таза зникає закрита картка?Заяву на закриття написав майже тиждень тому, кредитний ліміт обнулили, а вона так і висить.Користуватися теж даєЯ розумію що через сорок п'ять днів рахунок закриють, але ж получається я зараз ще 45 днів після написаннязаяви можу користуватися карткою.Це нормально?



Короче з'ясувалося що б закрити ту кредитну карту суккесс ще треба писати заяву на закриття розстрочки.Саме цікаве що розстрочки ні в спорті, ні тим більш в тазі на який перейшов зі спорту, у мене не було і не має.



Враховуйте це при закритті що б два рази не бігати. Короче з'ясувалося що б закрити ту кредитну карту суккесс ще треба писати заяву на закриття розстрочки.Саме цікаве що розстрочки ні в спорті, ні тим більш в тазі на який перейшов зі спорту, у мене не було і не має.Враховуйте це при закритті що б два рази не бігати.





На відділенні тупі вівці сидять.Прийшов в другий раз закривати картку, так я з першого не получилося.Питаю, як я узнаю що картка закривається.Бо минулого разу ви теж говорили що вона закривається і закриється через 45 днів, а по факту з'ясувалося що через 45 днів я б узнав що вона у мене не закрита.Знов мекали-бекали про 45 днів.Я кажу я в курсі про це.Як перевірити що вона таки закривається.Вона статус змінить в застосунку чи зникне чи що? Ні, ніхера.Ви ніяк не побачите.Вона так і буде висіти в застосунку(що мене якось дуже дивувало).Дивляться як на приду рка.Ну ок думаю, буду через горячку звонить і питати закривається вона чи ні(минулого разу так і з'ясувалося що ніхера вона не закривається).



Сьогодні захожу в застосунок, а карта зникла.Тобто ці тупі кури не знають елементарні речі що карта після написання заяви через пару днів зникає із застосунку.Получаються взагалі не розуміють що вони роблять.Щось роблять, а як воно і що буде дупля не відбивають.



Реально майже кожен раз після спілкування з банком офігеваю.Забуваю що там такий тупняк.Тут на форумі люді компетентніше ніж співробітники.Тому і смішно стає коли хтось дуже впевнено каже що мені спеціаліст з банка сказав що буде так-то(бачив відверту маячню доречі).Нічого воно по факту ще не значить. На відділенні тупі вівці сидять.Прийшов в другий раз закривати картку, так я з першого не получилося.Питаю, як я узнаю що картка закривається.Бо минулого разу ви теж говорили що вона закривається і закриється через 45 днів, а по факту з'ясувалося що через 45 днів я б узнав що вона у мене не закрита.Знов мекали-бекали про 45 днів.Я кажу я в курсі про це.Як перевірити що вона таки закривається.Вона статус змінить в застосунку чи зникне чи що? Ні, ніхера.Ви ніяк не побачите.Вона так і буде висіти в застосунку(що мене якось дуже дивувало).Дивляться як на приду рка.Ну ок думаю, буду через горячку звонить і питати закривається вона чи ні(минулого разу так і з'ясувалося що ніхера вона не закривається).Сьогодні захожу в застосунок, а карта зникла.Тобто ці тупі кури не знають елементарні речі що карта після написання заяви через пару днів зникає із застосунку.Получаються взагалі не розуміють що вони роблять.Щось роблять, а як воно і що буде дупля не відбивають.Реально майже кожен раз після спілкування з банком офігеваю.Забуваю що там такий тупняк.Тут на форумі люді компетентніше ніж співробітники.Тому і смішно стає коли хтось дуже впевнено каже що мені спеціаліст з банка сказав що буде так-то(бачив відверту маячню доречі).Нічого воно по факту ще не значить. посетитель Повідомлень: 1048 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 142 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2024 10:03 Re: ТАСКОМБАНК Boundless написав: Boundless Boundless



При переказі коштів по номеру карти діють обмеження (ліміти) безпосередньо карти та сервісу через який здійснюється переказ.

Якщо переказ через інтернет-банкінг TAS2U - здійснити переказ на карту іншого банку можливо в розмірі 29 999 грн/доба. При переказі коштів по номеру карти діють обмеження (ліміти) безпосередньо карти та сервісу через який здійснюється переказ.Якщо переказ через інтернет-банкінг TAS2U - здійснити переказ на карту іншого банку можливо в розмірі 29 999 грн/доба. TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 2978 З нами з: 17.07.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 222 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2024 10:07 ТАСКОМБАНК vovabelokon99 написав: А нові картки аксес беруть участь в акції щасливий покупець з розіграшем ноутбуків? А нові картки аксес беруть участь в акції щасливий покупець з розіграшем ноутбуків?



Картки Success Debit та Success Credit не приймають участь в акції «Щасливий покупець»

Для участі в акції слід оформити та активували дебетову картку фізичного або віртуального зразку платіжної системи «Visa» за продуктами «Платівка» (картки Платівка, azure card, obsidian card) або ж пакету Platinum (картка obsidian card) та виконати умови акції. Картки Success Debit та Success Credit не приймають участь в акції «Щасливий покупець»Для участі в акції слід оформити та активували дебетову картку фізичного або віртуального зразку платіжної системи «Visa» за продуктами «Платівка» (картки Платівка, azure card, obsidian card) або ж пакету Platinum (картка obsidian card) та виконати умови акції. TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 2978 З нами з: 17.07.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 222 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 кві, 2024 10:10 ТАСКОМБАНК alibob написав: А що, вже погашення пімпою вєрки працює тільки "в робочий час", як мене намагається переконати ГЛ?

Ще пару днів тому робив таке вночі, одразу гроші приходили. А сьогодні "там" списалися, а тут немає і досі. А що, вже погашення пімпою вєрки працює тільки "в робочий час", як мене намагається переконати ГЛ?Ще пару днів тому робив таке вночі, одразу гроші приходили. А сьогодні "там" списалися, а тут немає і досі.



Якщо Ви здійснюєте погашення кредиту через TAS2U Розділ "Картки"/кнопка "Погасити кредит" – погашення кредитної заборгованості відбувається протягом робочого дня (в день здійснення платежу). Якщо Ви здійснюєте погашення кредиту через TAS2U Розділ "Картки"/кнопка "Погасити кредит" – погашення кредитної заборгованості відбувається протягом робочого дня (в день здійснення платежу). TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 2978 З нами з: 17.07.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 222 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 300301302303 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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