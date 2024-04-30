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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 кві, 2024 11:07
Boundless написав: Ferlakur написав: TASCOMBANK написав:
В інтернет-банкінг TAS2U постійно додаються нові функції та можливості. Водночас дійсно, ще не всі заплановані функції наразі реалізовано.
Інформуємо, що Ваші зауваження прийняті до уваги та зафіксовані, як побажання до роботи Банку.
При погашенні платежа пільгового періоду зникає кнопка "Погасити кредит". А якщо я захочу пізніше погасити частину загальної заборгованості, або погасити її повністю? Також раніше писалося "Пільговий період 0.00 грн" і дата — теж зникло, стало неінформативно. Поверніть як було.
Думав у вас глюк додатка (в мене іноді кнопка зникала), сьогодні загасив суму пільгового періоду і спіймав той самий глюк. Якщо це покращення, то м'яко кажучи трохи дурнувате
Пофіксили ніби
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Додано: Пон 29 кві, 2024 19:09
посетитель написав: посетитель написав:
А коли в застосунку таза зникає закрита картка?Заяву на закриття написав майже тиждень тому, кредитний ліміт обнулили, а вона так і висить.Користуватися теж дає
Я розумію що через сорок п'ять днів рахунок закриють, але ж получається я зараз ще 45 днів після написання
заяви можу користуватися карткою.Це нормально?
Короче з'ясувалося що б закрити ту кредитну карту суккесс ще треба писати заяву на закриття розстрочки.Саме цікаве що розстрочки ні в спорті, ні тим більш в тазі на який перейшов зі спорту, у мене не було і не має.
Враховуйте це при закритті що б два рази не бігати.
На відділенні тупі вівці сидять.Прийшов в другий раз закривати картку, так я з першого не получилося.Питаю, як я узнаю що картка закривається.Бо минулого разу ви теж говорили що вона закривається і закриється через 45 днів, а по факту з'ясувалося що через 45 днів я б узнав що вона у мене не закрита.Знов мекали-бекали про 45 днів.Я кажу я в курсі про це.Як перевірити що вона таки закривається.Вона статус змінить в застосунку чи зникне чи що? Ні, ніхера.Ви ніяк не побачите.Вона так і буде висіти в застосунку(що мене якось дуже дивувало).Дивляться як на приду рка.Ну ок думаю, буду через горячку звонить і питати закривається вона чи ні(минулого разу так і з'ясувалося що ніхера вона не закривається).
Сьогодні захожу в застосунок, а карта зникла.Тобто ці тупі кури не знають елементарні речі що карта після написання заяви через пару днів зникає із застосунку.Получаються взагалі не розуміють що вони роблять.Щось роблять, а як воно і що буде дупля не відбивають.
Реально майже кожен раз після спілкування з банком офігеваю.Забуваю що там такий тупняк.Тут на форумі люді компетентніше ніж співробітники.Тому і смішно стає коли хтось дуже впевнено каже що мені спеціаліст з банка сказав що буде так-то(бачив відверту маячню доречі).Нічого воно по факту ще не значить.
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Додано: Вів 30 кві, 2024 10:03
Boundless написав:
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При переказі коштів по номеру карти діють обмеження (ліміти) безпосередньо карти та сервісу через який здійснюється переказ.
Якщо переказ через інтернет-банкінг TAS2U - здійснити переказ на карту іншого банку можливо в розмірі 29 999 грн/доба.
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Додано: Вів 30 кві, 2024 10:07
vovabelokon99 написав:
А нові картки аксес беруть участь в акції щасливий покупець з розіграшем ноутбуків?
Картки Success Debit та Success Credit не приймають участь в акції «Щасливий покупець»
Для участі в акції слід оформити та активували дебетову картку фізичного або віртуального зразку платіжної системи «Visa» за продуктами «Платівка» (картки Платівка, azure card, obsidian card) або ж пакету Platinum (картка obsidian card) та виконати умови акції.
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Додано: Вів 30 кві, 2024 10:10
alibob написав:
А що, вже погашення пімпою вєрки працює тільки "в робочий час", як мене намагається переконати ГЛ?
Ще пару днів тому робив таке вночі, одразу гроші приходили. А сьогодні "там" списалися, а тут немає і досі.
Якщо Ви здійснюєте погашення кредиту через TAS2U Розділ "Картки"/кнопка "Погасити кредит" – погашення кредитної заборгованості відбувається протягом робочого дня (в день здійснення платежу).
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