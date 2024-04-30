TASCOMBANK написав: В інтернет-банкінг TAS2U постійно додаються нові функції та можливості. Водночас дійсно, ще не всі заплановані функції наразі реалізовано. Інформуємо, що Ваші зауваження прийняті до уваги та зафіксовані, як побажання до роботи Банку.
При погашенні платежа пільгового періоду зникає кнопка "Погасити кредит". А якщо я захочу пізніше погасити частину загальної заборгованості, або погасити її повністю? Також раніше писалося "Пільговий період 0.00 грн" і дата — теж зникло, стало неінформативно. Поверніть як було.
Думав у вас глюк додатка (в мене іноді кнопка зникала), сьогодні загасив суму пільгового періоду і спіймав той самий глюк. Якщо це покращення, то м'яко кажучи трохи дурнувате
посетитель написав:А коли в застосунку таза зникає закрита картка?Заяву на закриття написав майже тиждень тому, кредитний ліміт обнулили, а вона так і висить.Користуватися теж дає
Я розумію що через сорок п'ять днів рахунок закриють, але ж получається я зараз ще 45 днів після написання заяви можу користуватися карткою.Це нормально?
Короче з'ясувалося що б закрити ту кредитну карту суккесс ще треба писати заяву на закриття розстрочки.Саме цікаве що розстрочки ні в спорті, ні тим більш в тазі на який перейшов зі спорту, у мене не було і не має.
Враховуйте це при закритті що б два рази не бігати.
На відділенні тупі вівці сидять.Прийшов в другий раз закривати картку, так я з першого не получилося.Питаю, як я узнаю що картка закривається.Бо минулого разу ви теж говорили що вона закривається і закриється через 45 днів, а по факту з'ясувалося що через 45 днів я б узнав що вона у мене не закрита.Знов мекали-бекали про 45 днів.Я кажу я в курсі про це.Як перевірити що вона таки закривається.Вона статус змінить в застосунку чи зникне чи що? Ні, ніхера.Ви ніяк не побачите.Вона так і буде висіти в застосунку(що мене якось дуже дивувало).Дивляться як на приду рка.Ну ок думаю, буду через горячку звонить і питати закривається вона чи ні(минулого разу так і з'ясувалося що ніхера вона не закривається).
Сьогодні захожу в застосунок, а карта зникла.Тобто ці тупі кури не знають елементарні речі що карта після написання заяви через пару днів зникає із застосунку.Получаються взагалі не розуміють що вони роблять.Щось роблять, а як воно і що буде дупля не відбивають.
Реально майже кожен раз після спілкування з банком офігеваю.Забуваю що там такий тупняк.Тут на форумі люді компетентніше ніж співробітники.Тому і смішно стає коли хтось дуже впевнено каже що мені спеціаліст з банка сказав що буде так-то(бачив відверту маячню доречі).Нічого воно по факту ще не значить.
При переказі коштів по номеру карти діють обмеження (ліміти) безпосередньо карти та сервісу через який здійснюється переказ. Якщо переказ через інтернет-банкінг TAS2U - здійснити переказ на карту іншого банку можливо в розмірі 29 999 грн/доба.
vovabelokon99 написав:А нові картки аксес беруть участь в акції щасливий покупець з розіграшем ноутбуків?
Картки Success Debit та Success Credit не приймають участь в акції «Щасливий покупець» Для участі в акції слід оформити та активували дебетову картку фізичного або віртуального зразку платіжної системи «Visa» за продуктами «Платівка» (картки Платівка, azure card, obsidian card) або ж пакету Platinum (картка obsidian card) та виконати умови акції.
alibob написав:А що, вже погашення пімпою вєрки працює тільки "в робочий час", як мене намагається переконати ГЛ? Ще пару днів тому робив таке вночі, одразу гроші приходили. А сьогодні "там" списалися, а тут немає і досі.
Якщо Ви здійснюєте погашення кредиту через TAS2U Розділ "Картки"/кнопка "Погасити кредит" – погашення кредитної заборгованості відбувається протягом робочого дня (в день здійснення платежу).
Запитання представнику Таскомбанк: Я клієнт тільки Спортбанку. Встановив додаток Тас. Пройшов реєстрацію по фін.номеру Спортбанку - відсутня можливість ввести номер карти Спорту. Є можливість тільки через Дію відкрити віртуальну картку Тас. А дзвонили по декілька разів на день... Що робити? Є кредитка, Рюкзак з коштами, дебетка.
посетитель написав:А коли в застосунку таза зникає закрита картка?Заяву на закриття написав майже тиждень тому, кредитний ліміт обнулили, а вона так і висить.Користуватися теж дає
Я розумію що через сорок п'ять днів рахунок закриють, але ж получається я зараз ще 45 днів після написання заяви можу користуватися карткою.Це нормально?
Короче з'ясувалося що б закрити ту кредитну карту суккесс ще треба писати заяву на закриття розстрочки.Саме цікаве що розстрочки ні в спорті, ні тим більш в тазі на який перейшов зі спорту, у мене не було і не має.
Враховуйте це при закритті що б два рази не бігати.
На відділенні тупі вівці сидять.Прийшов в другий раз закривати картку, так я з першого не получилося.Питаю, як я узнаю що картка закривається.Бо минулого разу ви теж говорили що вона закривається і закриється через 45 днів, а по факту з'ясувалося що через 45 днів я б узнав що вона у мене не закрита.Знов мекали-бекали про 45 днів.Я кажу я в курсі про це.Як перевірити що вона таки закривається.Вона статус змінить в застосунку чи зникне чи що? Ні, ніхера.Ви ніяк не побачите.Вона так і буде висіти в застосунку(що мене якось дуже дивувало).Дивляться як на приду рка.Ну ок думаю, буду через горячку звонить і питати закривається вона чи ні(минулого разу так і з'ясувалося що ніхера вона не закривається).
Сьогодні захожу в застосунок, а карта зникла.Тобто ці тупі кури не знають елементарні речі що карта після написання заяви через пару днів зникає із застосунку.Получаються взагалі не розуміють що вони роблять.Щось роблять, а як воно і що буде дупля не відбивають.
Реально майже кожен раз після спілкування з банком офігеваю.Забуваю що там такий тупняк.Тут на форумі люді компетентніше ніж співробітники.Тому і смішно стає коли хтось дуже впевнено каже що мені спеціаліст з банка сказав що буде так-то(бачив відверту маячню доречі).Нічого воно по факту ще не значить.
Нам прикро, що Ви не отримали очікуваний рівень сервісу та у Вас склалося негативне враження щодо обслуговування в ТАСКОМБАНКу. Інформуємо, що після написання заяви на закриття карткового рахунку буде закрита і карта – відповідно карта не буде відображатись в додатку. Також рахунок переходить в статус «Передзакритий». Дійсно, фактично картковий рахунок буде закрито через 45 календарних днів, про що Вам буде відправлено смс-повідомлення на фінансовий номер телефону.
lel написав:Запитання представнику Таскомбанк: Я клієнт тільки Спортбанку. Встановив додаток Тас. Пройшов реєстрацію по фін.номеру Спортбанку - відсутня можливість ввести номер карти Спорту. Є можливість тільки через Дію відкрити віртуальну картку Тас. А дзвонили по декілька разів на день... Що робити? Є кредитка, Рюкзак з коштами, дебетка.
Дана помилка виникає якщо у Вас є фінансовий номер ТАСКОМБАНКу і він відрізняється від фінансового номеру Спорт банк. Для зручного переходу на умови подальшого обслуговування необхідно реєструватися за фінансовим номером ТАСКОМБАНКу. Повідомляємо, що уточнити інформацію який номер телефону вказаний в системі банку Ви можете, звернувшись до Контакт-центру Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку) або в банківський чат (https://tascombank.ua/).
lel написав:Запитання представнику Таскомбанк: Я клієнт тільки Спортбанку. Встановив додаток Тас. Пройшов реєстрацію по фін.номеру Спортбанку - відсутня можливість ввести номер карти Спорту. Є можливість тільки через Дію відкрити віртуальну картку Тас. А дзвонили по декілька разів на день... Що робити? Є кредитка, Рюкзак з коштами, дебетка.
Дана помилка виникає якщо у Вас є фінансовий номер ТАСКОМБАНКу і він відрізняється від фінансового номеру Спорт банк. Для зручного переходу на умови подальшого обслуговування необхідно реєструватися за фінансовим номером ТАСКОМБАНКу. Повідомляємо, що уточнити інформацію який номер телефону вказаний в системі банку Ви можете, звернувшись до Контакт-центру Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку) або в банківський чат (https://tascombank.ua/).
В запитанні чітко вказано- реєструюсь за номером Спортбанку. Клієнтом Тас не був. Сьогодні встановив додаток Тас з фін.номером Спортбанку. Як перейти?