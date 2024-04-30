Це з якої карти 10 безкоштовних?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 кві, 2024 15:10
Додано: Вів 30 кві, 2024 15:22
Re: ТАСКОМБАНК
Ferlakur, колишні спортовські картки (Success Debit та Success Credit).
Додано: Вів 30 кві, 2024 15:35
День народження ТАС-Еліт з Visa Infinite від Таскомбанк
Вигравайте сертифікати номіналом 1500 грн та 3000 грн, користуючись послугами пакету «ТАС-Еліт Сімейний» та здійснюючи транзакції у торгово-сервісній мережі та/або в мережі Інтернет з виконанням умов пропозиції.
Акція триватиме впродовж 3 місяців у три етапи: у травні, червні та липні 2024 року.
Деталі: https://news.finance.ua/ua/akciya-den-n ... taskombank
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