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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 301302303304

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 15:10

  Doda написав:Чи входять в 10 безкоштовних переказів по П2П перекази на ІЗІ ?

Це з якої карти 10 безкоштовних?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 15:22

Re: ТАСКОМБАНК

Ferlakur, колишні спортовські картки (Success Debit та Success Credit).
Howl
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Повідомлень: 5940
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Подякували: 1088 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 15:35

День народження ТАС-Еліт з Visa Infinite від Таскомбанк

Вигравайте сертифікати номіналом 1500 грн та 3000 грн, користуючись послугами пакету «ТАС-Еліт Сімейний» та здійснюючи транзакції у торгово-сервісній мережі та/або в мережі Інтернет з виконанням умов пропозиції.

Акція триватиме впродовж 3 місяців у три етапи: у травні, червні та липні 2024 року.

Деталі: https://news.finance.ua/ua/akciya-den-n ... taskombank
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 16:52

Re: ТАСКОМБАНК

Тазік самостійно змінив фінансовий номер, на той, яким 5-7 років не користуюсь. І маю обмежений доступ до нього. Діючий фінансовий номер Спортбанку йому не підходить. Де взяли номер- не відомо. Перейти до Тазіка неможливо. Спорт обіцяє вирішити, а підтримка Тазіка товче одне і теж саме- колись у вас був такий номер.
Дуже гарний початок співпраці...
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 16:55

ТАСКОМБАНК

  Boundless написав:А якщо вам так кортить прибрати кнопку "Погасити кредит", то логічно це робити коли використаний кредитний ліміт дорівнює нулю


Дійсно, тимчасово спостерігається проблема з відображенням функції «Погасити кредит».
Запит знаходиться в роботі Банку.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 17:00

ТАСКОМБАНК

  lel написав:Тазік самостійно змінив фінансовий номер, на той, яким 5-7 років не користуюсь. І маю обмежений доступ до нього. Діючий фінансовий номер Спортбанку йому не підходить. Де взяли номер- не відомо. Перейти до Тазіка неможливо. Спорт обіцяє вирішити, а підтримка Тазіка товче одне і теж саме- колись у вас був такий номер.
Дуже гарний початок співпраці...


Фінансовий номер телефону можливо змінити у відділенні Банку або, звернувшись на електронну пошту Банку.
Для того, щоб перевірити надану Вами інформацію прохання надати Ваше ПІБ, ІПН та номер телефону в особисті повідомлення
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 17:01

Re: ТАСКОМБАНК

TASCOMBANK написав:
  Boundless написав:А якщо вам так кортить прибрати кнопку "Погасити кредит", то логічно це робити коли використаний кредитний ліміт дорівнює нулю


Дійсно, тимчасово спостерігається проблема з відображенням функції «Погасити кредит».
Запит знаходиться в роботі Банку.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності.
В останній день коли можна погасити. "Гарний" банк.
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 17:04

Re: ТАСКОМБАНК

TASCOMBANK написав:
  lel написав:Тазік самостійно змінив фінансовий номер, на той, яким 5-7 років не користуюсь. І маю обмежений доступ до нього. Діючий фінансовий номер Спортбанку йому не підходить. Де взяли номер- не відомо. Перейти до Тазіка неможливо. Спорт обіцяє вирішити, а підтримка Тазіка товче одне і теж саме- колись у вас був такий номер.
Дуже гарний початок співпраці...


Фінансовий номер телефону можливо змінити у відділенні Банку або, звернувшись на електронну пошту Банку.
Для того, щоб перевірити надану Вами інформацію прохання надати Ваше ПІБ, ІПН та номер телефону в особисті повідомлення
Цілий день переписуюсь. Вже все надав в два банки.
lel
 
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