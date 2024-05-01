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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 кві, 2024 15:10
Doda написав:
Чи входять в 10 безкоштовних переказів по П2П перекази на ІЗІ ?
Це з якої карти 10 безкоштовних?
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Ferlakur
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Додано: Вів 30 кві, 2024 15:22
Ferlakur, колишні спортовські картки (Success Debit та Success Credit).
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Howl
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Додано: Вів 30 кві, 2024 15:35
Вигравайте сертифікати номіналом 1500 грн та 3000 грн, користуючись послугами пакету «ТАС-Еліт Сімейний» та здійснюючи транзакції у торгово-сервісній мережі та/або в мережі Інтернет з виконанням умов пропозиції.
Акція триватиме впродовж 3 місяців у три етапи: у травні, червні та липні 2024 року.
Деталі: https://news.finance.ua/ua/akciya-den-n ... taskombank
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Assistant_Portal
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Додано: Вів 30 кві, 2024 16:52
Тазік самостійно змінив фінансовий номер, на той, яким 5-7 років не користуюсь. І маю обмежений доступ до нього. Діючий фінансовий номер Спортбанку йому не підходить. Де взяли номер- не відомо. Перейти до Тазіка неможливо. Спорт обіцяє вирішити, а підтримка Тазіка товче одне і теж саме- колись у вас був такий номер.
Дуже гарний початок співпраці...
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lel
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Додано: Вів 30 кві, 2024 16:55
Boundless написав:
А якщо вам так кортить прибрати кнопку "Погасити кредит", то логічно це робити коли використаний кредитний ліміт дорівнює нулю
Дійсно, тимчасово спостерігається проблема з відображенням функції «Погасити кредит».
Запит знаходиться в роботі Банку.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності.
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TASCOMBANK
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Додано: Вів 30 кві, 2024 17:00
lel написав:
Тазік самостійно змінив фінансовий номер, на той, яким 5-7 років не користуюсь. І маю обмежений доступ до нього. Діючий фінансовий номер Спортбанку йому не підходить. Де взяли номер- не відомо. Перейти до Тазіка неможливо. Спорт обіцяє вирішити, а підтримка Тазіка товче одне і теж саме- колись у вас був такий номер.
Дуже гарний початок співпраці...
Фінансовий номер телефону можливо змінити у відділенні Банку або, звернувшись на електронну пошту Банку.
Для того, щоб перевірити надану Вами інформацію прохання надати Ваше ПІБ, ІПН та номер телефону в особисті повідомлення
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Додано: Вів 30 кві, 2024 17:01
TASCOMBANK написав: Boundless написав:
А якщо вам так кортить прибрати кнопку "Погасити кредит", то логічно це робити коли використаний кредитний ліміт дорівнює нулю
Дійсно, тимчасово спостерігається проблема з відображенням функції «Погасити кредит».
Запит знаходиться в роботі Банку.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності.
В останній день коли можна погасити. "Гарний" банк.
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lel
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Додано: Вів 30 кві, 2024 17:04
TASCOMBANK написав: lel написав:
Тазік самостійно змінив фінансовий номер, на той, яким 5-7 років не користуюсь. І маю обмежений доступ до нього. Діючий фінансовий номер Спортбанку йому не підходить. Де взяли номер- не відомо. Перейти до Тазіка неможливо. Спорт обіцяє вирішити, а підтримка Тазіка товче одне і теж саме- колись у вас був такий номер.
Дуже гарний початок співпраці...
Фінансовий номер телефону можливо змінити у відділенні Банку або, звернувшись на електронну пошту Банку.
Для того, щоб перевірити надану Вами інформацію прохання надати Ваше ПІБ, ІПН та номер телефону в особисті повідомлення
Цілий день переписуюсь. Вже все надав в два банки.
Мені не потрібно міняти фін. номер.
Востаннє редагувалось lel
в Вів 30 кві, 2024 19:54, всього редагувалось 1 раз.
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lel
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Додано: Вів 30 кві, 2024 18:05
Таскомбанк, будут ли обещанные нормальные кешбеки на карту succes?
Или придется закрывать ее за ненадобностью
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arkavs
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Додано: Сер 01 тра, 2024 08:14
arkavs написав:
Таскомбанк, будут ли обещанные нормальные кешбеки на карту succes?
Или придется закрывать ее за ненадобностью
Специально зашел на ветку, чтобы задать тот же вопрос: когда будут фиксированные категории кешбэка по Success credit? Как я понимаю, пока это все "в разработке". Мало верится, что сделают.
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