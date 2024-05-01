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ТАСКОМБАНК
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Додано: Сер 01 тра, 2024 10:34
arkavs написав:
Таскомбанк, будут ли обещанные нормальные кешбеки на карту succes?
Или придется закрывать ее за ненадобностью
При переході на нову картку success credit буде діяти бонусна програма, за умовами якої нараховується 1% кешбеку (за кредитні та власні кошти) на популярні категорії:
• Спорт, спортивні товари та секції
• Кіно та квитки
• Магазини косметики
• Квіти
При цьому звертаю увагу, що бонуси, які були нараховані за карткою Спорт банк будуть перенесені на бонусний рахунок ТАСКОМБАНКу найближчим часом.
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Додано: Сер 01 тра, 2024 10:58
Это просто насмешка над популярностью данных категорий и тем более размером кешбека на них.
Понятно. Значит закрываем кредитку
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arkavs
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Додано: Сер 01 тра, 2024 11:12
arkavs написав:Это просто насмешка над популярностью данных категорий и тем более размером кешбека на них.
Понятно. Значит закрываем кредитку
Не знаю як буде в Тазіку, а в Спорті кредитка закривається разом з дебеткой і Рюкзаком. Якщо буде можливість теж закрию тільки кредитку.
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lel
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Додано: Сер 01 тра, 2024 11:13
Де кешбек зі спорта?
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Додано: Сер 01 тра, 2024 11:24
Добрый, вчера погасил кредит, на счете было 10000.77, ночью сняло 0.77, типа за погашення кредита, потом утром в 8ч сняло еще 799.09 опять же за погаження кредита. Уже в последний день нельзя погашать кредит? И последний вопрос, закрывать карту только через отделение банка?
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Ripple2
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Додано: Сер 01 тра, 2024 11:32
lel написав:
arkavs написав:Это просто насмешка над популярностью данных категорий и тем более размером кешбека на них.
Понятно. Значит закрываем кредитку
Не знаю як буде в Тазіку, а в Спорті кредитка закривається разом з дебеткой і Рюкзаком. Якщо буде можливість теж закрию тільки кредитку.
Кредитну картку можна закрити окремо.Не забувайте додатково писати заяву на закриття оплати частинами, а то не закриють і доведеться знову йти.
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Додано: Сер 01 тра, 2024 13:29
Howl написав:Ferlakur
, колишні спортовські картки (Success Debit та Success Credit).
По 10 переказів для кожної з цих карток?
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Додано: Сер 01 тра, 2024 15:11
Искатель написав:
Специально зашел на ветку, чтобы задать тот же вопрос: когда будут фиксированные категории кешбэка по Success credit? Как я понимаю, пока это все "в разработке". Мало верится, что сделают.
по заявленным четырем категориям не начисляют КБ?
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Додано: Сер 01 тра, 2024 19:05
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Додано: Сер 01 тра, 2024 21:55
Ripple2 написав:
Уже в последний день нельзя погашать кредит?
Можно, но средства должны быть проведены по счёту (не путать с балансом карты) до 22:00 последнего дня месяца.
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Howl
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