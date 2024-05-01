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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 302303304305

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 10:34

ТАСКОМБАНК

  arkavs написав:Таскомбанк, будут ли обещанные нормальные кешбеки на карту succes?
Или придется закрывать ее за ненадобностью


При переході на нову картку success credit буде діяти бонусна програма, за умовами якої нараховується 1% кешбеку (за кредитні та власні кошти) на популярні категорії:
• Спорт, спортивні товари та секції
• Кіно та квитки
• Магазини косметики
• Квіти

При цьому звертаю увагу, що бонуси, які були нараховані за карткою Спорт банк будуть перенесені на бонусний рахунок ТАСКОМБАНКу найближчим часом.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 10:58

Re: ТАСКОМБАНК

Это просто насмешка над популярностью данных категорий и тем более размером кешбека на них.
Понятно. Значит закрываем кредитку
arkavs
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 11:12

Re: ТАСКОМБАНК

arkavs написав:Это просто насмешка над популярностью данных категорий и тем более размером кешбека на них.
Понятно. Значит закрываем кредитку
Не знаю як буде в Тазіку, а в Спорті кредитка закривається разом з дебеткой і Рюкзаком. Якщо буде можливість теж закрию тільки кредитку.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 11:13

Re: ТАСКОМБАНК

Де кешбек зі спорта?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 11:24

Добрый, вчера погасил кредит, на счете было 10000.77, ночью сняло 0.77, типа за погашення кредита, потом утром в 8ч сняло еще 799.09 опять же за погаження кредита. Уже в последний день нельзя погашать кредит? И последний вопрос, закрывать карту только через отделение банка?
Ripple2
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 11:32

  lel написав:
arkavs написав:Это просто насмешка над популярностью данных категорий и тем более размером кешбека на них.
Понятно. Значит закрываем кредитку
Не знаю як буде в Тазіку, а в Спорті кредитка закривається разом з дебеткой і Рюкзаком. Якщо буде можливість теж закрию тільки кредитку.


Кредитну картку можна закрити окремо.Не забувайте додатково писати заяву на закриття оплати частинами, а то не закриють і доведеться знову йти.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 13:29

  Howl написав:Ferlakur, колишні спортовські картки (Success Debit та Success Credit).

По 10 переказів для кожної з цих карток?
vcy
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 15:11

Re: ТАСКОМБАНК

  Искатель написав:Специально зашел на ветку, чтобы задать тот же вопрос: когда будут фиксированные категории кешбэка по Success credit? Как я понимаю, пока это все "в разработке". Мало верится, что сделают.
по заявленным четырем категориям не начисляют КБ?
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 19:05

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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 21:55

Re: ТАСКОМБАНК

  Ripple2 написав:Уже в последний день нельзя погашать кредит?
Можно, но средства должны быть проведены по счёту (не путать с балансом карты) до 22:00 последнего дня месяца.
Howl
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