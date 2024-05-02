RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 303304305306

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 23:17

  Howl написав:
  Ripple2 написав:Уже в последний день нельзя погашать кредит?
Можно, но средства должны быть проведены по счёту (не путать с балансом карты) до 22:00 последнего дня месяца.

У ТАСі ж було прописано до 16-ї години, новий регламент?
klug
 
Повідомлень: 8462
З нами з: 18.08.14
Подякував: 358 раз.
Подякували: 1182 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 23:22

  lel написав:Тазік самостійно змінив фінансовий номер, на той, яким 5-7 років не користуюсь. І маю обмежений доступ до нього. Діючий фінансовий номер Спортбанку йому не підходить. Де взяли номер- не відомо. Перейти до Тазіка неможливо. Спорт обіцяє вирішити, а підтримка Тазіка товче одне і теж саме- колись у вас був такий номер
это вообще супер! :twisted:
flysoulfly
 
Повідомлень: 4721
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1598 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 06:57

Very card

Тамкомбанк, з якого числа місяця починається відлік грейсового періода на very card?
Depo13
 
Повідомлень: 2
З нами з: 29.07.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 09:24

TASCOMBANK
на єпідтримку от Sport
вчера деньги не пришли
и сегодня еще тоже

вы об этом знаете?
работаете?

пс. в тас мой спорт еще НЕ мигрирован
v57
 
Повідомлень: 3178
З нами з: 14.03.10
Подякував: 150 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 09:42

Додаток не працює. Технічні роботи.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4574
З нами з: 14.10.08
Подякував: 297 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 303304305306
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6133)
02.05.2024 09:53
ТАСКОМБАНК (3055)
02.05.2024 09:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.