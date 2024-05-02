ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 тра, 2024 23:17
Howl написав: Ripple2 написав:
Уже в последний день нельзя погашать кредит?
Можно, но средства должны быть проведены по счёту (не путать с балансом карты) до 22:00 последнего дня месяца.
У ТАСі ж було прописано до 16-ї години, новий регламент?
klug
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Додано: Сер 01 тра, 2024 23:22
lel написав:
Тазік самостійно змінив фінансовий номер, на той, яким 5-7 років не користуюсь. І маю обмежений доступ до нього. Діючий фінансовий номер Спортбанку йому не підходить. Де взяли номер- не відомо. Перейти до Тазіка неможливо. Спорт обіцяє вирішити, а підтримка Тазіка товче одне і теж саме- колись у вас був такий номер
это вообще супер!
flysoulfly
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Додано: Чет 02 тра, 2024 06:57
Тамкомбанк, з якого числа місяця починається відлік грейсового періода на very card?
Depo13
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Додано: Чет 02 тра, 2024 09:24
TASCOMBANK на єпідтримку от Sport вчера деньги не пришли и сегодня еще тоже вы об этом знаете? работаете? пс. в тас мой спорт еще НЕ мигрирован
v57
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Додано: Чет 02 тра, 2024 09:42
Додаток не працює. Технічні роботи.
Ferlakur
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Додано: Чет 02 тра, 2024 10:32
v57 написав:
на єпідтримку от Sport
вчера деньги не пришли
и сегодня еще тоже
Не пришли также на єПідтримка от izibank. Сколько времени прошло, а ТАС так и не научился без проблем обрабатывать такие зачисления.
Howl
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Додано: Чет 02 тра, 2024 11:40
А скільки бере ТАС2Ю за переказ по IBAN по Україні?
Тут
https://tascombank.ua/files/Taryfy_Inte ... _TAS2U.pdf
не бачу, хочу перекинути з карти єПідтримка на інший банк, малює коміс 5 грн. Воно прирівнює це до "Оплата комунальних рахунків не Клієнтом Банку (Користувачем TAS2U, котрий немає картки АТ «ТАСКОМБАНК»), чи шо? І шо це за Додаток 2?
Ferlakur
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Додано: Чет 02 тра, 2024 12:28
v57 написав:
вчера деньги не пришли
и сегодня еще тоже
Сегодня в 10:36 зачислили на счет. В приложении уведомления не біло, пришлось вручную обновлять баланс карты и смотреть выписку по счёту.
Ferlakur написав:
А скільки бере ТАС2Ю за переказ по IBAN по Україні?
Скоріше за все, там типова комісія:
< 20 000 ₴ -- 5 ₴; ≥ 20 000 ₴ -- 100 ₴.
Зазвичай вказується в тарифах картки.
Howl
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Додано: Чет 02 тра, 2024 12:31
Howl написав:
Скоріше за все, там типова комісія:
< 20 000 ₴ -- 5 ₴; ≥ 20 000 ₴ -- 100 ₴.
Зазвичай вказується в тарифах картки.
В тарифах картки написано "Не тарифікується". Це карта єПідтримка:
https://tascombank.ua/files/Taryfy_Pens ... 4.2024.pdf
п.4.7.9
Очевидно це зняв комісію сам сервіс TAS2U.
Ferlakur
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