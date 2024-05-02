У ТАСі ж було прописано до 16-ї години, новий регламент?
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Додано: Сер 01 тра, 2024 23:17
Додано: Сер 01 тра, 2024 23:22
это вообще супер!
Додано: Чет 02 тра, 2024 09:24
TASCOMBANK
на єпідтримку от Sport
вчера деньги не пришли
и сегодня еще тоже
вы об этом знаете?
работаете?
пс. в тас мой спорт еще НЕ мигрирован
Додано: Чет 02 тра, 2024 10:32
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Чет 02 тра, 2024 11:40
Re: ТАСКОМБАНК
А скільки бере ТАС2Ю за переказ по IBAN по Україні?
Тут
Додано: Чет 02 тра, 2024 12:28
Re: ТАСКОМБАНК
Сегодня в 10:36 зачислили на счет. В приложении уведомления не біло, пришлось вручную обновлять баланс карты и смотреть выписку по счёту.
Скоріше за все, там типова комісія:
Додано: Чет 02 тра, 2024 12:31
В тарифах картки написано "Не тарифікується". Це карта єПідтримка:
Очевидно це зняв комісію сам сервіс TAS2U.
Додано: Чет 02 тра, 2024 13:29
Re: ТАСКОМБАНК
Подивіться, що було у Спорта та зробіть все це саме!
1. В Спорта без проблем можна було скопіювати реквізити для поповнення картки по IBAN.
2. В дуже зручно відображався кешбек.
3. В Спорта не було дикості із списанням не виведеного кешбеку кожного кварталу.
4. У Спорта через застосунок можна було отримати швидку консультацію.
5. В Спорта ще багато чого було, чого немає в ТАСі... Шкода, що Спортбанку не стало!
Додано: Чет 02 тра, 2024 13:32
Re: ТАСКОМБАНК
Чи працюють перекази в Спорті? Банер і досі висить.
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