lel написав:Тазік самостійно змінив фінансовий номер, на той, яким 5-7 років не користуюсь. І маю обмежений доступ до нього. Діючий фінансовий номер Спортбанку йому не підходить. Де взяли номер- не відомо. Перейти до Тазіка неможливо. Спорт обіцяє вирішити, а підтримка Тазіка товче одне і теж саме- колись у вас був такий номер
А скільки бере ТАС2Ю за переказ по IBAN по Україні? Тут https://tascombank.ua/files/Taryfy_Inte ... _TAS2U.pdf не бачу, хочу перекинути з карти єПідтримка на інший банк, малює коміс 5 грн. Воно прирівнює це до "Оплата комунальних рахунків не Клієнтом Банку (Користувачем TAS2U, котрий немає картки АТ «ТАСКОМБАНК»), чи шо? І шо це за Додаток 2?
TASCOMBANK написав:В інтернет-банкінг TAS2U постійно додаються нові функції та можливості.
Подивіться, що було у Спорта та зробіть все це саме! 1. В Спорта без проблем можна було скопіювати реквізити для поповнення картки по IBAN. 2. В дуже зручно відображався кешбек. 3. В Спорта не було дикості із списанням не виведеного кешбеку кожного кварталу. 4. У Спорта через застосунок можна було отримати швидку консультацію. 5. В Спорта ще багато чого було, чого немає в ТАСі... Шкода, що Спортбанку не стало!