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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 304305306307

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 14:01

  V2 написав:Подивіться, що було у Спорта та зробіть все це саме!

З усього переліченого ТАС може хіба теж закритися.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 14:24

  TASCOMBANK написав:Звертаємо увагу, що після закінчення терміну дії депозитного вкладу вся сума разом з нарахованими відсотками буде виплачена картковий рахунок.

В налаштуваннях спортивних стовпчиків стояла виплата на Рюкзак. Переїхав...тут вже все на кредитну картку, потрібно в кожний стовпчик заходити та налаштовувати виплату на дебетну.
А на Рюкзаку взагалі немає налаштування куди виплата. Та й таке
Якось можна відмовитись від отих СМС з кодами під кожну операцію (наприклад, та що описана вище)?
kulikrom
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  #<1 ... 304305306307
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