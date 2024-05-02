З усього переліченого ТАС може хіба теж закритися.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 тра, 2024 14:01
Додано: Чет 02 тра, 2024 14:24
В налаштуваннях спортивних стовпчиків стояла виплата на Рюкзак. Переїхав...тут вже все на кредитну картку, потрібно в кожний стовпчик заходити та налаштовувати виплату на дебетну.
А на Рюкзаку взагалі немає налаштування куди виплата. Та й таке
Якось можна відмовитись від отих СМС з кодами під кожну операцію (наприклад, та що описана вище)?
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