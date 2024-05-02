З усього переліченого ТАС може хіба теж закритися.
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Додано: Чет 02 тра, 2024 14:01
Додано: Чет 02 тра, 2024 14:13
Шановні, хто в курсі, підкажіть, будь ласка.
У яке число місяця Вері кард нараховується відсотки за переліміт грейсу?
Кредитні Very заДіяти без виліту з грейса і без коміса можна?
Додано: Чет 02 тра, 2024 14:24
В налаштуваннях спортивних стовпчиків стояла виплата на Рюкзак. Переїхав...тут вже все на кредитну картку, потрібно в кожний стовпчик заходити та налаштовувати виплату на дебетну.
А на Рюкзаку взагалі немає налаштування куди виплата. Та й таке
Якось можна відмовитись від отих СМС з кодами під кожну операцію (наприклад, та що описана вище)?
Додано: Чет 02 тра, 2024 15:05
Re: ТАСКОМБАНК
Перекази працюють. Зняв з Рюкзака і штовхнув. Завтра з процентами зніму все і буду закривати всі картки.
P.S. Тазік так і не бачить мене клієнтом.
Додано: Чет 02 тра, 2024 15:53
ТАСКОМБАНК
Додано: Чет 02 тра, 2024 15:55
ТАСКОМБАНК
Розуміємо Ваше незадоволення, проте дійсно, якщо поповнення карткового рахунку здійснюється через сервіси інших банків – кошти можуть відображатись на карті протягом 10 хвилин після здійснення успішного переказу, але фактичне зарахування коштів на рахунок може займати більше часу, зазвичай до 3-х робочих днів.
Ознайомитись з описом зарахування та часом доступності коштів на поточних рахункаху Вас є можливість на офіційному сайті Банку
Тобто, сума платежу за кредитом буде погашена тільки після фактичного зарахування коштів на рахунок.
Якщо сума пільгового періоду не була погашена фактично до дати планового платежу – нараховуються відсотки за користування кредитним лімітом.
Для уникнення даної ситуації в майбутньому рекомендуємо здійснювати погашення кредитної заборгованості за 3 робочі дні до дати планового платежу.
Додано: Чет 02 тра, 2024 15:59
ТАСКОМБАНК
Так, вірно.
Картка Succsess Credit : 10-ть разів на календарний місяць - безкоштовно, далі - 2 % + 5 грн.
Дебетна картка «Success Debit» -:10-ть разів на календарний місяць - не тарифікуєтсья, далі - 2 %.
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