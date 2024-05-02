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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 304305306307

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 14:01

  V2 написав:Подивіться, що було у Спорта та зробіть все це саме!

З усього переліченого ТАС може хіба теж закритися.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 14:13

Шановні, хто в курсі, підкажіть, будь ласка.
У яке число місяця Вері кард нараховується відсотки за переліміт грейсу?
Кредитні Very заДіяти без виліту з грейса і без коміса можна?
Depo13
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 14:24

  TASCOMBANK написав:Звертаємо увагу, що після закінчення терміну дії депозитного вкладу вся сума разом з нарахованими відсотками буде виплачена картковий рахунок.

В налаштуваннях спортивних стовпчиків стояла виплата на Рюкзак. Переїхав...тут вже все на кредитну картку, потрібно в кожний стовпчик заходити та налаштовувати виплату на дебетну.
А на Рюкзаку взагалі немає налаштування куди виплата. Та й таке
Якось можна відмовитись від отих СМС з кодами під кожну операцію (наприклад, та що описана вище)?
kulikrom
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 15:05

Re: ТАСКОМБАНК

lel написав:Чи працюють перекази в Спорті? Банер і досі висить.
Перекази працюють. Зняв з Рюкзака і штовхнув. Завтра з процентами зніму все і буду закривати всі картки.
P.S. Тазік так і не бачить мене клієнтом.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 15:53

ТАСКОМБАНК

  Кочевник написав:Де кешбек зі спорта?


Звертаю увагу, що бонуси, які були нараховані за карткою Спорт банк будуть перенесені на бонусний рахунок ТАСКОМБАНКу найближчим часом.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 15:55

ТАСКОМБАНК

  Ripple2 написав:Добрый, вчера погасил кредит, на счете было 10000.77, ночью сняло 0.77, типа за погашення кредита, потом утром в 8ч сняло еще 799.09 опять же за погаження кредита. Уже в последний день нельзя погашать кредит? И последний вопрос, закрывать карту только через отделение банка?


Розуміємо Ваше незадоволення, проте дійсно, якщо поповнення карткового рахунку здійснюється через сервіси інших банків – кошти можуть відображатись на карті протягом 10 хвилин після здійснення успішного переказу, але фактичне зарахування коштів на рахунок може займати більше часу, зазвичай до 3-х робочих днів.
Ознайомитись з описом зарахування та часом доступності коштів на поточних рахункаху Вас є можливість на офіційному сайті Банку https://tascombank.ua/ у розділі «карти» — обираєте пакет послуг в якому оформлена карта – документи.
Тобто, сума платежу за кредитом буде погашена тільки після фактичного зарахування коштів на рахунок.
Якщо сума пільгового періоду не була погашена фактично до дати планового платежу – нараховуються відсотки за користування кредитним лімітом.

Для уникнення даної ситуації в майбутньому рекомендуємо здійснювати погашення кредитної заборгованості за 3 робочі дні до дати планового платежу.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 15:59

ТАСКОМБАНК

  vcy написав:
  Howl написав:Ferlakur, колишні спортовські картки (Success Debit та Success Credit).

По 10 переказів для кожної з цих карток?


Так, вірно.

Картка Succsess Credit : 10-ть разів на календарний місяць - безкоштовно, далі - 2 % + 5 грн.
Дебетна картка «Success Debit» -:10-ть разів на календарний місяць - не тарифікуєтсья, далі - 2 %.
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