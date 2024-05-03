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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 305306307308

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:09

TASCOMBANK
підкажіть будь ласка, який тариф сервісу «Інтернет-банкінг TAS2U» на Переказ коштів за реквізитами на рахунки, відкриті в інших банках?
Тут https://tascombank.ua/files/Taryfy_Inte ... _TAS2U.pdf не знаходжу цього пункту.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4585
З нами з: 14.10.08
Подякував: 297 раз.
Подякували: 297 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:30

  Ferlakur написав:TASCOMBANK
підкажіть будь ласка, який тариф сервісу «Інтернет-банкінг TAS2U» на Переказ коштів за реквізитами на рахунки, відкриті в інших банках?
Тут https://tascombank.ua/files/Taryfy_Inte ... _TAS2U.pdf не знаходжу цього пункту.

Залежить від вашої картки, шукайте в тарифах карток
Sergion
 
Повідомлень: 694
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:41

Пропоную закріпити у шапці для даної гілки форума

Картка Succsess Credit : 10-ть разів на календарний місяць - безкоштовно, далі - 2 % + 5 грн.
Дебетна картка «Success Debit» -:10-ть разів на календарний місяць - не тарифікуєтсья, далі - 2 %.

ПРОПОНУЮ закріпити в шапці для даної гілки форума,
врятуєте БЕЗЛІЧ безневинних душ.
Goodman
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Повідомлень: 6539
З нами з: 23.11.14
Подякував: 758 раз.
Подякували: 566 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:43

  Sergion написав:
  Ferlakur написав:TASCOMBANK
підкажіть будь ласка, який тариф сервісу «Інтернет-банкінг TAS2U» на Переказ коштів за реквізитами на рахунки, відкриті в інших банках?
Тут https://tascombank.ua/files/Taryfy_Inte ... _TAS2U.pdf не знаходжу цього пункту.

Залежить від вашої картки, шукайте в тарифах карток


Питання не про тарифи картки, а про тарифи сервісу TAS2U.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4585
З нами з: 14.10.08
Подякував: 297 раз.
Подякували: 297 раз.
 
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  #<1 ... 305306307308
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