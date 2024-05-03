підкажіть будь ласка, який тариф сервісу «Інтернет-банкінг TAS2U» на Переказ коштів за реквізитами на рахунки, відкриті в інших банках?
Тут
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:09
TASCOMBANK
підкажіть будь ласка, який тариф сервісу «Інтернет-банкінг TAS2U» на Переказ коштів за реквізитами на рахунки, відкриті в інших банках?
Тут
Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:30
Залежить від вашої картки, шукайте в тарифах карток
Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:41
Пропоную закріпити у шапці для даної гілки форума
Картка Succsess Credit : 10-ть разів на календарний місяць - безкоштовно, далі - 2 % + 5 грн.
Дебетна картка «Success Debit» -:10-ть разів на календарний місяць - не тарифікуєтсья, далі - 2 %.
ПРОПОНУЮ закріпити в шапці для даної гілки форума,
врятуєте БЕЗЛІЧ безневинних душ.
Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:43
Питання не про тарифи картки, а про тарифи сервісу TAS2U.
Додано: П'ят 03 тра, 2024 11:39
Цікавить інформація щодо Спору. Ще не мігрував у ТАС. Користуюся Спорт чорна. Скажіть кількість безплатних 10 переказів у ТАС, коли почнеться рахуватися, з 6 числа, коли мігрую? Чи вже рахується з 1 числа?
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