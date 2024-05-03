підкажіть будь ласка, який тариф сервісу «Інтернет-банкінг TAS2U» на Переказ коштів за реквізитами на рахунки, відкриті в інших банках?
Тут
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:09
TASCOMBANK
підкажіть будь ласка, який тариф сервісу «Інтернет-банкінг TAS2U» на Переказ коштів за реквізитами на рахунки, відкриті в інших банках?
Тут
Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:30
Залежить від вашої картки, шукайте в тарифах карток
Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:41
Пропоную закріпити у шапці для даної гілки форума
Картка Succsess Credit : 10-ть разів на календарний місяць - безкоштовно, далі - 2 % + 5 грн.
Дебетна картка «Success Debit» -:10-ть разів на календарний місяць - не тарифікуєтсья, далі - 2 %.
ПРОПОНУЮ закріпити в шапці для даної гілки форума,
врятуєте БЕЗЛІЧ безневинних душ.
Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:43
Питання не про тарифи картки, а про тарифи сервісу TAS2U.
Додано: П'ят 03 тра, 2024 11:39
Цікавить інформація щодо Спору. Ще не мігрував у ТАС. Користуюся Спорт чорна. Скажіть кількість безплатних 10 переказів у ТАС, коли почнеться рахуватися, з 6 числа, коли мігрую? Чи вже рахується з 1 числа?
Додано: П'ят 03 тра, 2024 11:59
Почне рахувати, коли мігруєте. Бо після міграції буде нова картка зі своїми лімітами.
Поки що маєте поточні (без)ліміти Спорту.
Додано: П'ят 03 тра, 2024 18:23
Re: ТАСКОМБАНК
Ми намагаємося враховувати та втілювати всі побажання.
Викладена Вами інформація передана до відповідного підрозділу банку та зафіксована, як побажання до роботи банку.
Додано: П'ят 03 тра, 2024 18:29
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: П'ят 03 тра, 2024 18:31
Був в відділенні тасі, хотів позакривали всі спорт рахунки, вже мігровані в саксес карти. Кура сказала, що не бачить цих рахунків і закрити не може. Яка процедура закриття рахунків?
Додано: П'ят 03 тра, 2024 18:48
ТАСКОМБАНК
Дійсно, закрити картковий рахунок можливо безпосередньо у відділенні Банку.
При цьому зазначаємо, що є змога закрити картковий рахунок дистанційно у випадку, якщо по рахунку відсутня заборгованість та власні кошти.
Для цього необхідно зателефонувати до Контакт-центру Банку.
Для здійснення аналізу ситуації, яка виникла при Вашому зверненні у відділення Банку вкажіть, будь ласка, Ваше ПІБ та номер телефону, в яке відділення Ви звертались та дату звернення у відділення, в особисті повідомлення.
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