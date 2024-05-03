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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 305306307308

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:09

TASCOMBANK
підкажіть будь ласка, який тариф сервісу «Інтернет-банкінг TAS2U» на Переказ коштів за реквізитами на рахунки, відкриті в інших банках?
Тут https://tascombank.ua/files/Taryfy_Inte ... _TAS2U.pdf не знаходжу цього пункту.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:30

  Ferlakur написав:TASCOMBANK
підкажіть будь ласка, який тариф сервісу «Інтернет-банкінг TAS2U» на Переказ коштів за реквізитами на рахунки, відкриті в інших банках?
Тут https://tascombank.ua/files/Taryfy_Inte ... _TAS2U.pdf не знаходжу цього пункту.

Залежить від вашої картки, шукайте в тарифах карток
Sergion
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:41

Пропоную закріпити у шапці для даної гілки форума

Картка Succsess Credit : 10-ть разів на календарний місяць - безкоштовно, далі - 2 % + 5 грн.
Дебетна картка «Success Debit» -:10-ть разів на календарний місяць - не тарифікуєтсья, далі - 2 %.

ПРОПОНУЮ закріпити в шапці для даної гілки форума,
врятуєте БЕЗЛІЧ безневинних душ.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:43

  Sergion написав:
  Ferlakur написав:TASCOMBANK
підкажіть будь ласка, який тариф сервісу «Інтернет-банкінг TAS2U» на Переказ коштів за реквізитами на рахунки, відкриті в інших банках?
Тут https://tascombank.ua/files/Taryfy_Inte ... _TAS2U.pdf не знаходжу цього пункту.

Залежить від вашої картки, шукайте в тарифах карток


Питання не про тарифи картки, а про тарифи сервісу TAS2U.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 11:39

Цікавить інформація щодо Спору. Ще не мігрував у ТАС. Користуюся Спорт чорна. Скажіть кількість безплатних 10 переказів у ТАС, коли почнеться рахуватися, з 6 числа, коли мігрую? Чи вже рахується з 1 числа?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 11:59

  anikola13 написав:Цікавить інформація щодо Спору. Ще не мігрував у ТАС. Користуюся Спорт чорна. Скажіть кількість безплатних 10 переказів у ТАС, коли почнеться рахуватися, з 6 числа, коли мігрую? Чи вже рахується з 1 числа?

Почне рахувати, коли мігруєте. Бо після міграції буде нова картка зі своїми лімітами.
Поки що маєте поточні (без)ліміти Спорту.
ramzes4
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1
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 18:23

Re: ТАСКОМБАНК

  V2 написав:1. В Спорта без проблем можна було скопіювати реквізити для поповнення картки по IBAN.
2. В дуже зручно відображався кешбек.
3. В Спорта не було дикості із списанням не виведеного кешбеку кожного кварталу.
4. У Спорта через застосунок можна було отримати швидку консультацію.


Ми намагаємося враховувати та втілювати всі побажання.
Викладена Вами інформація передана до відповідного підрозділу банку та зафіксована, як побажання до роботи банку.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 18:29

Re: ТАСКОМБАНК

  Ferlakur написав:Ferlakur


Дійсно, тариф для переказу за реквізитами через інтернет-банкінг TAS2U вказаний безпосередньо в тарифах пакету послуг в якому обслуговується карта (розділ «Безготівкові перекази» - плата за переказ коштів з поточного рахунку через TAS2U).
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 18:31

Був в відділенні тасі, хотів позакривали всі спорт рахунки, вже мігровані в саксес карти. Кура сказала, що не бачить цих рахунків і закрити не може. Яка процедура закриття рахунків?
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 18:48

ТАСКОМБАНК

  Boundless написав:Був в відділенні тасі, хотів позакривали всі спорт рахунки, вже мігровані в саксес карти. Кура сказала, що не бачить цих рахунків і закрити не може. Яка процедура закриття рахунків?


Дійсно, закрити картковий рахунок можливо безпосередньо у відділенні Банку.
При цьому зазначаємо, що є змога закрити картковий рахунок дистанційно у випадку, якщо по рахунку відсутня заборгованість та власні кошти.
Для цього необхідно зателефонувати до Контакт-центру Банку.
Для здійснення аналізу ситуації, яка виникла при Вашому зверненні у відділення Банку вкажіть, будь ласка, Ваше ПІБ та номер телефону, в яке відділення Ви звертались та дату звернення у відділення, в особисті повідомлення.
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