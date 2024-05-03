Кура хай очі протре.Все там вони бачать.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 тра, 2024 19:46
Кура хай очі протре.Все там вони бачать.
Востаннє редагувалось посетитель в П'ят 03 тра, 2024 19:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 03 тра, 2024 19:46
Re: ТАСКОМБАНК
Сьогодні, в останній день в Спорті, роздрукував заяву, сфотографував і закрив всі рахунки. Кредитка вже світиться заблокованою. Оце швидкість і клієнтоорієнтованість.
Тазік після 3 заявок і годин перемовин не зміг побачити мене клієнтом. Мабуть не потрібні клієнти?
P.S. Підтримка Тазіка - повне дно. Одні нецензурні вислови.
Додано: П'ят 03 тра, 2024 19:51
Чому тоді при переказі з картки єПідтримка на рахунок за реквізитами іншого банку з мене зняли комісію 5 грн? Адже для карти єПідтримка такий переказ не тарифікується:
Додано: П'ят 03 тра, 2024 19:59
ТАСКОМБАНК
Перекази будуть рахуватись з моменту переходу на умови подальшого обслуговування в ТАСКОМБАНКу.
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