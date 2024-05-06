Boundless написав:Був в відділенні тасі, хотів позакривали всі спорт рахунки, вже мігровані в саксес карти. Кура сказала, що не бачить цих рахунків і закрити не може. Яка процедура закриття рахунків?
Сьогодні, в останній день в Спорті, роздрукував заяву, сфотографував і закрив всі рахунки. Кредитка вже світиться заблокованою. Оце швидкість і клієнтоорієнтованість. Тазік після 3 заявок і годин перемовин не зміг побачити мене клієнтом. Мабуть не потрібні клієнти? P.S. Підтримка Тазіка - повне дно. Одні нецензурні вислови.
Дійсно, тариф для переказу за реквізитами через інтернет-банкінг TAS2U вказаний безпосередньо в тарифах пакету послуг в якому обслуговується карта (розділ «Безготівкові перекази» - плата за переказ коштів з поточного рахунку через TAS2U).
anikola13 написав:Цікавить інформація щодо Спору. Ще не мігрував у ТАС. Користуюся Спорт чорна. Скажіть кількість безплатних 10 переказів у ТАС, коли почнеться рахуватися, з 6 числа, коли мігрую? Чи вже рахується з 1 числа?
Перекази будуть рахуватись з моменту переходу на умови подальшого обслуговування в ТАСКОМБАНКу.
Дійсно, тариф для переказу за реквізитами через інтернет-банкінг TAS2U вказаний безпосередньо в тарифах пакету послуг в якому обслуговується карта (розділ «Безготівкові перекази» - плата за переказ коштів з поточного рахунку через TAS2U).
Boundless написав:Кура сказала, що не бачить цих рахунків і закрити не може. Яка процедура закриття рахунків?
Вони не бачать рахунки іншого відділення. Відділення робить запит на перегляд рахунків іншого відділення, приходить код у SMS на фінансовий номер -- після його повідомлення менеджер може побачити ці рахунки й працювати з ними. Можливо, мені легче через те, що маю рахунки безпосередньо в ТАС.
ps У покійного Конкорда, якщо не мати рахунки самого Конкорда, то рахунки NEOBANK не можливо було побачити. Можливо, й тут так.
native написав:TASCOMBANK Если честно, то звучит как-то, мягко говоря, странно то, что клиент обязан платить драконовские проценты за несанкционированный овердрафт, возникший по причинам вообще никак от него независящим в результате: "- помилкового списання по причині збою Процесингового Центру або використання коштів за помилково встановленими Лімітами".
Или всё-таки здесь работает п. 7.28 договора и клиент не будет платить никаких процентов, а лишь, наоборот, банк компенсирует клиенту средства в виде пени?
TASCOMBANK
Смиренно жду ответа на поставленный вопрос вот уж почти месяц как.
Или представитель не обязан отвечать? Ответы даются выборочно?