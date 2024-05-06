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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 306307308309

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 19:46

  Boundless написав:Був в відділенні тасі, хотів позакривали всі спорт рахунки, вже мігровані в саксес карти. Кура сказала, що не бачить цих рахунків і закрити не може. Яка процедура закриття рахунків?


Кура хай очі протре.Все там вони бачать.
Востаннє редагувалось посетитель в П'ят 03 тра, 2024 19:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 19:46

Re: ТАСКОМБАНК

Boundless написав:Був в відділенні тасі, хотів позакривали всі спорт рахунки, вже мігровані в саксес карти. Кура сказала, що не бачить цих рахунків і закрити не може. Яка процедура закриття рахунків?
Сьогодні, в останній день в Спорті, роздрукував заяву, сфотографував і закрив всі рахунки. Кредитка вже світиться заблокованою. Оце швидкість і клієнтоорієнтованість.
Тазік після 3 заявок і годин перемовин не зміг побачити мене клієнтом. Мабуть не потрібні клієнти?
P.S. Підтримка Тазіка - повне дно. Одні нецензурні вислови.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 19:51

  TASCOMBANK написав:
  Ferlakur написав:Ferlakur


Дійсно, тариф для переказу за реквізитами через інтернет-банкінг TAS2U вказаний безпосередньо в тарифах пакету послуг в якому обслуговується карта (розділ «Безготівкові перекази» - плата за переказ коштів з поточного рахунку через TAS2U).

Чому тоді при переказі з картки єПідтримка на рахунок за реквізитами іншого банку з мене зняли комісію 5 грн? Адже для карти єПідтримка такий переказ не тарифікується: https://tascombank.ua/files/Taryfy_Pens ... 4.2024.pdf п. 4.7.9?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 19:59

ТАСКОМБАНК

  anikola13 написав:Цікавить інформація щодо Спору. Ще не мігрував у ТАС. Користуюся Спорт чорна. Скажіть кількість безплатних 10 переказів у ТАС, коли почнеться рахуватися, з 6 числа, коли мігрую? Чи вже рахується з 1 числа?



Перекази будуть рахуватись з моменту переходу на умови подальшого обслуговування в ТАСКОМБАНКу.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 21:23

ТАСКОМБАНК

  Ferlakur написав:
  TASCOMBANK написав:
  Ferlakur написав:Ferlakur


Дійсно, тариф для переказу за реквізитами через інтернет-банкінг TAS2U вказаний безпосередньо в тарифах пакету послуг в якому обслуговується карта (розділ «Безготівкові перекази» - плата за переказ коштів з поточного рахунку через TAS2U).

Чому тоді при переказі з картки єПідтримка на рахунок за реквізитами іншого банку з мене зняли комісію 5 грн? Адже для карти єПідтримка такий переказ не тарифікується: https://tascombank.ua/files/Taryfy_Pens ... 4.2024.pdf п. 4.7.9?


Для можливості перевірки наданої Вами інформації прохання надати Ваше ПІБ та номер телефону в особисті повідомлення.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 22:14

Re: ТАСКОМБАНК

  Boundless написав:Кура сказала, що не бачить цих рахунків і закрити не може. Яка процедура закриття рахунків?
Вони не бачать рахунки іншого відділення. Відділення робить запит на перегляд рахунків іншого відділення, приходить код у SMS на фінансовий номер -- після його повідомлення менеджер може побачити ці рахунки й працювати з ними.
Можливо, мені легче через те, що маю рахунки безпосередньо в ТАС.

ps У покійного Конкорда, якщо не мати рахунки самого Конкорда, то рахунки NEOBANK не можливо було побачити. Можливо, й тут так.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 11:09

как рефералку оформить если нужен пластик именно?

Поддержка присылает нерабочуюю ссылку friend.tascombank.ua

Из додатка если отправил другу ссылку, он скачал приложение, зарегился, но виртуалку не открыл. Можно топать в отделение за пластиком?
Или так не считается?
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 11:26

  native написав:TASCOMBANK
Если честно, то звучит как-то, мягко говоря, странно то, что клиент обязан платить драконовские проценты за несанкционированный овердрафт, возникший по причинам вообще никак от него независящим в результате:
"- помилкового списання по причині збою Процесингового Центру або використання коштів за помилково встановленими Лімітами".

:shock:

Или всё-таки здесь работает п. 7.28 договора и клиент не будет платить никаких процентов, а лишь, наоборот, банк компенсирует клиенту средства в виде пени?


TASCOMBANK

Смиренно жду ответа на поставленный вопрос вот уж почти месяц как.

Или представитель не обязан отвечать? Ответы даются выборочно?
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 12:07

Ferlakur
Повідомте, будь ласка, чи вирішене питання і яким чином. Дякую.
Depo13
 
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