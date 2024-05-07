Для того, щоб отримати винагороду необхідно виконати умови акції.
Якщо Ви відправили посилання через TAS2U – рекомендованому другу необхідно завантажити додаток безпосередньо за індивідуальним посиланням, після чого відкрити карту в термін до 30 днів у мобільному додатку TAS2U.
Ви можете порекомендувати своєму другу/знайомому оформити кредитну картку «Very Card» - отримати згоду від друга на надання його особистого мобільного номера та передати Банку рекомендацію шляхом заповнення спеціальної форми, вказавши ім’я та мобільний номер друга на сайті
Після чого друг самостійно звертається до відділення Банку для оформлення кредитної карти.