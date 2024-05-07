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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 307308309310

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 12:36

ТАСКОМБАНК

  emeta написав:как рефералку оформить если нужен пластик именно?

Поддержка присылает нерабочуюю ссылку friend.tascombank.ua

Из додатка если отправил другу ссылку, он скачал приложение, зарегился, но виртуалку не открыл. Можно топать в отделение за пластиком?
Или так не считается?


Для того, щоб отримати винагороду необхідно виконати умови акції.
Якщо Ви відправили посилання через TAS2U – рекомендованому другу необхідно завантажити додаток безпосередньо за індивідуальним посиланням, після чого відкрити карту в термін до 30 днів у мобільному додатку TAS2U.
Ви можете порекомендувати своєму другу/знайомому оформити кредитну картку «Very Card» - отримати згоду від друга на надання його особистого мобільного номера та передати Банку рекомендацію шляхом заповнення спеціальної форми, вказавши ім’я та мобільний номер друга на сайті https://friend.tascombank.ua
Після чого друг самостійно звертається до відділення Банку для оформлення кредитної карти.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 12:57

Re: ТАСКОМБАНК

А Very Card старим клієнтам в додатку відкрити не можна? Тільки у відділенні?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 13:38

Re: ТАСКОМБАНК

А что там по миграции кешбека из Спорта - проект уже официально свернут - кешбэка в Тас2ю до сих пор не видно - так же и забыть обещания можно
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 14:38

  Chicheva написав:А что там по миграции кешбека из Спорта - проект уже официально свернут - кешбэка в Тас2ю до сих пор не видно - так же и забыть обещания можно

За Уікенд картку брали за рік обслуговування, всупереч договору закриття раніше , ніяких натяків на повернення в всієї або частково комісії
sens
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 14:56

  TASCOMBANK написав:
  emeta написав:как рефералку оформить если нужен пластик именно?

Поддержка присылает нерабочуюю ссылку friend.tascombank.ua

Из додатка если отправил другу ссылку, он скачал приложение, зарегился, но виртуалку не открыл. Можно топать в отделение за пластиком?
Или так не считается?


Для того, щоб отримати винагороду необхідно виконати умови акції.
Якщо Ви відправили посилання через TAS2U – рекомендованому другу необхідно завантажити додаток безпосередньо за індивідуальним посиланням, після чого відкрити карту в термін до 30 днів у мобільному додатку TAS2U.
Ви можете порекомендувати своєму другу/знайомому оформити кредитну картку «Very Card» - отримати згоду від друга на надання його особистого мобільного номера та передати Банку рекомендацію шляхом заповнення спеціальної форми, вказавши ім’я та мобільний номер друга на сайті https://friend.tascombank.ua
Після чого друг самостійно звертається до відділення Банку для оформлення кредитної карти.


Как обычно умеет представитель развернуто ни о чем
Это всё здорово, но вы сами попробуйте зайти по ссылке, которую даёте
Вас тыкают носом, что она нерабочая, а вы устав начинаете читать
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 15:47

  Depo13 написав:Ferlakur
Повідомте, будь ласка, чи вирішене питання і яким чином. Дякую.

Щойно повернули комісію.
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 17:32

  Ferlakur написав:Щойно повернули комісію.

У тарифи? :lol:
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 18:11

Re: ТАСКОМБАНК

sens написав:За Уікенд картку брали за рік обслуговування, всупереч договору закриття раніше , ніяких натяків на повернення в всієї або частково комісії


Да и кешбек по ней начисляли некорректно временами, но после проверки мною и выставления претензии за весь период существования карты с момента ее появления, а это диапазон до 3х лет был насколько я помню, а то и больше - вернули все положенное и отменили оплату пакета как сорри бонус - так и жила она до момента закрытия почти ещё год абсолютно бесплатно и уже бесполезно
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 19:41

  klug написав:
  Ferlakur написав:Щойно повернули комісію.

У тарифи? :lol:

Гггг, не, на карту
Ferlakur
 
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