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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 308309310311

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 12:54

ТАСКОМБАНК

  Ferlakur написав:А Very Card старим клієнтам в додатку відкрити не можна? Тільки у відділенні?


Дійсно, відкриття наразі можливе тільки у відділенні Банку, маючи при собі паспорт та ІПН.
TASCOMBANK
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Подякував: 12 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 12:59

ТАСКОМБАНК

  Chicheva написав:А что там по миграции кешбека из Спорта - проект уже официально свернут - кешбэка в Тас2ю до сих пор не видно - так же и забыть обещания можно


Кеш бек, який було нараховано по продуктам Спорт банк буде виплачено на бонусний рахунок ТАСКОМБАНКу найближчим часом.
Рекомендуємо очікувати.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
Повідомлень: 2999
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 225 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 13:04

ТАСКОМБАНК

  emeta написав:
  TASCOMBANK написав:
  emeta написав:как рефералку оформить если нужен пластик именно?

Поддержка присылает нерабочуюю ссылку friend.tascombank.ua

Из додатка если отправил другу ссылку, он скачал приложение, зарегился, но виртуалку не открыл. Можно топать в отделение за пластиком?
Или так не считается?


Для того, щоб отримати винагороду необхідно виконати умови акції.
Якщо Ви відправили посилання через TAS2U – рекомендованому другу необхідно завантажити додаток безпосередньо за індивідуальним посиланням, після чого відкрити карту в термін до 30 днів у мобільному додатку TAS2U.
Ви можете порекомендувати своєму другу/знайомому оформити кредитну картку «Very Card» - отримати згоду від друга на надання його особистого мобільного номера та передати Банку рекомендацію шляхом заповнення спеціальної форми, вказавши ім’я та мобільний номер друга на сайті https://friend.tascombank.ua
Після чого друг самостійно звертається до відділення Банку для оформлення кредитної карти.


Как обычно умеет представитель развернуто ни о чем
Это всё здорово, но вы сами попробуйте зайти по ссылке, которую даёте
Вас тыкают носом, что она нерабочая, а вы устав начинаете читать



Дійсно, тимчасово спостерігаються труднощі з переходом за посиланням.
Технічна підтримка Банку повідомлена про дану ситуацію.
Нажаль, станом на зараз, ми не можемо, зорієнтувати Вас щодо точних термінів вирішення зазначеного питання.
Приносимо вибачення за завданні незручності.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
Повідомлень: 2999
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 225 раз.
 
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  #<1 ... 308309310311
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