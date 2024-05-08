emeta написав:как рефералку оформить если нужен пластик именно?
Поддержка присылает нерабочуюю ссылку friend.tascombank.ua
Из додатка если отправил другу ссылку, он скачал приложение, зарегился, но виртуалку не открыл. Можно топать в отделение за пластиком? Или так не считается?
Для того, щоб отримати винагороду необхідно виконати умови акції. Якщо Ви відправили посилання через TAS2U – рекомендованому другу необхідно завантажити додаток безпосередньо за індивідуальним посиланням, після чого відкрити карту в термін до 30 днів у мобільному додатку TAS2U. Ви можете порекомендувати своєму другу/знайомому оформити кредитну картку «Very Card» - отримати згоду від друга на надання його особистого мобільного номера та передати Банку рекомендацію шляхом заповнення спеціальної форми, вказавши ім’я та мобільний номер друга на сайті https://friend.tascombank.ua Після чого друг самостійно звертається до відділення Банку для оформлення кредитної карти.
Как обычно умеет представитель развернуто ни о чем Это всё здорово, но вы сами попробуйте зайти по ссылке, которую даёте Вас тыкают носом, что она нерабочая, а вы устав начинаете читать
Дійсно, тимчасово спостерігаються труднощі з переходом за посиланням. Технічна підтримка Банку повідомлена про дану ситуацію. Нажаль, станом на зараз, ми не можемо, зорієнтувати Вас щодо точних термінів вирішення зазначеного питання. Приносимо вибачення за завданні незручності.