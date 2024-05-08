Дійсно, відкриття наразі можливе тільки у відділенні Банку, маючи при собі паспорт та ІПН.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 тра, 2024 12:54
ТАСКОМБАНК
Додано: Сер 08 тра, 2024 12:59
ТАСКОМБАНК
Кеш бек, який було нараховано по продуктам Спорт банк буде виплачено на бонусний рахунок ТАСКОМБАНКу найближчим часом.
Рекомендуємо очікувати.
Додано: Сер 08 тра, 2024 13:04
ТАСКОМБАНК
Дійсно, тимчасово спостерігаються труднощі з переходом за посиланням.
Технічна підтримка Банку повідомлена про дану ситуацію.
Нажаль, станом на зараз, ми не можемо, зорієнтувати Вас щодо точних термінів вирішення зазначеного питання.
Приносимо вибачення за завданні незручності.
Додано: Сер 08 тра, 2024 15:30
Например, перевести на кредитку свои деньги и в тот же день их снять в банкомате.
Проводка зачисления денег отработает позже проводки снятия в банкомате.
Т.е. операция 1 "зачисление" и операция 2 "обнал".
Банк операцию 2 проводит первой, а уж затем операцию 1.
Итог - попадание на овердрафт.
Если с кредитки снимались все свои деньги, такая операция может пройти по тарифу "снятие КРЕДИТНЫХ ДЕНЕГ" и попадаем на комиссию 4%, помимо овердрафта.
Также овердрафт может возникнуть при разнице курсов.
Сегодня у меня 4000 грн на карте и я купил $100 по курсу 40 - а через 2-3 дня банк списывает деньги уже по курсу 41, итого -100 грн на счету и комиссия за овердрафт.
Или оплата в метро - у меня на счету было 100 грн, банк сразу за метро не списал.
Я потом потратил эту сотку и далее банк всё же снял 8 грн за метро.
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