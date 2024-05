Форуми / Народні рейтинги: Банки,

#<1 ... 308309310311 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ТАСКОМБАНК 3.2 5 23 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 3 2- Погане. Некомпетентне. 17% 4 3- Задовільне. Хотілося б краще. 22% 5 4- Добре. Як і повинно бути. 30% 7 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 17% 4 Всього голосів : 23 Додано: Сер 08 тра, 2024 12:54 ТАСКОМБАНК Ferlakur написав: А Very Card старим клієнтам в додатку відкрити не можна? Тільки у відділенні? А Very Card старим клієнтам в додатку відкрити не можна? Тільки у відділенні?



Дійсно, відкриття наразі можливе тільки у відділенні Банку, маючи при собі паспорт та ІПН. Дійсно, відкриття наразі можливе тільки у відділенні Банку, маючи при собі паспорт та ІПН. TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 2999 З нами з: 17.07.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 225 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2024 12:59 ТАСКОМБАНК Chicheva написав: А что там по миграции кешбека из Спорта - проект уже официально свернут - кешбэка в Тас2ю до сих пор не видно - так же и забыть обещания можно А что там по миграции кешбека из Спорта - проект уже официально свернут - кешбэка в Тас2ю до сих пор не видно - так же и забыть обещания можно



Кеш бек, який було нараховано по продуктам Спорт банк буде виплачено на бонусний рахунок ТАСКОМБАНКу найближчим часом.

Рекомендуємо очікувати. Кеш бек, який було нараховано по продуктам Спорт банк буде виплачено на бонусний рахунок ТАСКОМБАНКу найближчим часом.Рекомендуємо очікувати. TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 2999 З нами з: 17.07.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 225 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2024 13:04 ТАСКОМБАНК emeta написав: TASCOMBANK написав: emeta написав: как рефералку оформить если нужен пластик именно?



Поддержка присылает нерабочуюю ссылку friend.tascombank.ua



Из додатка если отправил другу ссылку, он скачал приложение, зарегился, но виртуалку не открыл. Можно топать в отделение за пластиком?

Или так не считается? как рефералку оформить если нужен пластик именно?Поддержка присылает нерабочуюю ссылку friend.tascombank.uaИз додатка если отправил другу ссылку, он скачал приложение, зарегился, но виртуалку не открыл. Можно топать в отделение за пластиком?Или так не считается?



Для того, щоб отримати винагороду необхідно виконати умови акції.

Якщо Ви відправили посилання через TAS2U – рекомендованому другу необхідно завантажити додаток безпосередньо за індивідуальним посиланням, після чого відкрити карту в термін до 30 днів у мобільному додатку TAS2U.

Ви можете порекомендувати своєму другу/знайомому оформити кредитну картку «Very Card» - отримати згоду від друга на надання його особистого мобільного номера та передати Банку рекомендацію шляхом заповнення спеціальної форми, вказавши ім’я та мобільний номер друга на сайті https://friend.tascombank.ua

Після чого друг самостійно звертається до відділення Банку для оформлення кредитної карти. Для того, щоб отримати винагороду необхідно виконати умови акції.Якщо Ви відправили посилання через TAS2U – рекомендованому другу необхідно завантажити додаток безпосередньо за індивідуальним посиланням, після чого відкрити карту в термін до 30 днів у мобільному додатку TAS2U.Ви можете порекомендувати своєму другу/знайомому оформити кредитну картку «Very Card» - отримати згоду від друга на надання його особистого мобільного номера та передати Банку рекомендацію шляхом заповнення спеціальної форми, вказавши ім’я та мобільний номер друга на сайтіПісля чого друг самостійно звертається до відділення Банку для оформлення кредитної карти.



Как обычно умеет представитель развернуто ни о чем

Это всё здорово, но вы сами попробуйте зайти по ссылке, которую даёте

Вас тыкают носом, что она нерабочая, а вы устав начинаете читать Как обычно умеет представитель развернуто ни о чемЭто всё здорово, но вы сами попробуйте зайти по ссылке, которую даётеВас тыкают носом, что она нерабочая, а вы устав начинаете читать





Дійсно, тимчасово спостерігаються труднощі з переходом за посиланням.

Технічна підтримка Банку повідомлена про дану ситуацію.

Нажаль, станом на зараз, ми не можемо, зорієнтувати Вас щодо точних термінів вирішення зазначеного питання.

Приносимо вибачення за завданні незручності. Дійсно, тимчасово спостерігаються труднощі з переходом за посиланням.Технічна підтримка Банку повідомлена про дану ситуацію.Нажаль, станом на зараз, ми не можемо, зорієнтувати Вас щодо точних термінів вирішення зазначеного питання.Приносимо вибачення за завданні незручності. TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 2999 З нами з: 17.07.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 225 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2024 15:30 native написав: Добрый день.

Вопрос:

В тарифах к Very указана ставка 83% за использование несанкционированного овердрафта.

А как технически он может возникнуть?

Разве имея на счету, условно, 1000 грн кредитных средств, можно потратить больше чем 1000?

Допустим, сделать перевод на 1000 грн, а комиссию спишут в счёт овердрафта? Добрый день.Вопрос:В тарифах к Very указана ставка 83% за использование несанкционированного овердрафта.А как технически он может возникнуть?Разве имея на счету, условно, 1000 грн кредитных средств, можно потратить больше чем 1000?Допустим, сделать перевод на 1000 грн, а комиссию спишут в счёт овердрафта?

Например, перевести на кредитку свои деньги и в тот же день их снять в банкомате.

Проводка зачисления денег отработает позже проводки снятия в банкомате.

Т.е. операция 1 "зачисление" и операция 2 "обнал".

Банк операцию 2 проводит первой, а уж затем операцию 1.

Итог - попадание на овердрафт.

Если с кредитки снимались все свои деньги, такая операция может пройти по тарифу "снятие КРЕДИТНЫХ ДЕНЕГ" и попадаем на комиссию 4%, помимо овердрафта.

Также овердрафт может возникнуть при разнице курсов.

Сегодня у меня 4000 грн на карте и я купил $100 по курсу 40 - а через 2-3 дня банк списывает деньги уже по курсу 41, итого -100 грн на счету и комиссия за овердрафт.

Или оплата в метро - у меня на счету было 100 грн, банк сразу за метро не списал.

Я потом потратил эту сотку и далее банк всё же снял 8 грн за метро. Например, перевести на кредитку свои деньги и в тот же день их снять в банкомате.Проводка зачисления денег отработает позже проводки снятия в банкомате.Т.е. операция 1 "зачисление" и операция 2 "обнал".Банк операцию 2 проводит первой, а уж затем операцию 1.Итог - попадание на овердрафт.Если с кредитки снимались все свои деньги, такая операция может пройти по тарифу "снятие КРЕДИТНЫХ ДЕНЕГ" и попадаем на комиссию 4%, помимо овердрафта.Также овердрафт может возникнуть при разнице курсов.Сегодня у меня 4000 грн на карте и я купил $100 по курсу 40 - а через 2-3 дня банк списывает деньги уже по курсу 41, итого -100 грн на счету и комиссия за овердрафт.Или оплата в метро - у меня на счету было 100 грн, банк сразу за метро не списал.Я потом потратил эту сотку и далее банк всё же снял 8 грн за метро. Sanyok77

