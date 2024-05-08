emeta написав:как рефералку оформить если нужен пластик именно?
Поддержка присылает нерабочуюю ссылку friend.tascombank.ua
Из додатка если отправил другу ссылку, он скачал приложение, зарегился, но виртуалку не открыл. Можно топать в отделение за пластиком? Или так не считается?
Для того, щоб отримати винагороду необхідно виконати умови акції. Якщо Ви відправили посилання через TAS2U – рекомендованому другу необхідно завантажити додаток безпосередньо за індивідуальним посиланням, після чого відкрити карту в термін до 30 днів у мобільному додатку TAS2U. Ви можете порекомендувати своєму другу/знайомому оформити кредитну картку «Very Card» - отримати згоду від друга на надання його особистого мобільного номера та передати Банку рекомендацію шляхом заповнення спеціальної форми, вказавши ім’я та мобільний номер друга на сайті https://friend.tascombank.ua Після чого друг самостійно звертається до відділення Банку для оформлення кредитної карти.
Как обычно умеет представитель развернуто ни о чем Это всё здорово, но вы сами попробуйте зайти по ссылке, которую даёте Вас тыкают носом, что она нерабочая, а вы устав начинаете читать
Дійсно, тимчасово спостерігаються труднощі з переходом за посиланням. Технічна підтримка Банку повідомлена про дану ситуацію. Нажаль, станом на зараз, ми не можемо, зорієнтувати Вас щодо точних термінів вирішення зазначеного питання. Приносимо вибачення за завданні незручності.
native написав:Добрый день. Вопрос: В тарифах к Very указана ставка 83% за использование несанкционированного овердрафта. А как технически он может возникнуть? Разве имея на счету, условно, 1000 грн кредитных средств, можно потратить больше чем 1000? Допустим, сделать перевод на 1000 грн, а комиссию спишут в счёт овердрафта?
Например, перевести на кредитку свои деньги и в тот же день их снять в банкомате. Проводка зачисления денег отработает позже проводки снятия в банкомате. Т.е. операция 1 "зачисление" и операция 2 "обнал". Банк операцию 2 проводит первой, а уж затем операцию 1. Итог - попадание на овердрафт. Если с кредитки снимались все свои деньги, такая операция может пройти по тарифу "снятие КРЕДИТНЫХ ДЕНЕГ" и попадаем на комиссию 4%, помимо овердрафта. Также овердрафт может возникнуть при разнице курсов. Сегодня у меня 4000 грн на карте и я купил $100 по курсу 40 - а через 2-3 дня банк списывает деньги уже по курсу 41, итого -100 грн на счету и комиссия за овердрафт. Или оплата в метро - у меня на счету было 100 грн, банк сразу за метро не списал. Я потом потратил эту сотку и далее банк всё же снял 8 грн за метро.