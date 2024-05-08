Додано: Сер 08 тра, 2024 15:30

native написав: Добрый день.

Вопрос:

В тарифах к Very указана ставка 83% за использование несанкционированного овердрафта.

А как технически он может возникнуть?

Разве имея на счету, условно, 1000 грн кредитных средств, можно потратить больше чем 1000?

Допустим, сделать перевод на 1000 грн, а комиссию спишут в счёт овердрафта? Добрый день.Вопрос:В тарифах к Very указана ставка 83% за использование несанкционированного овердрафта.А как технически он может возникнуть?Разве имея на счету, условно, 1000 грн кредитных средств, можно потратить больше чем 1000?Допустим, сделать перевод на 1000 грн, а комиссию спишут в счёт овердрафта?

Например, перевести на кредитку свои деньги и в тот же день их снять в банкомате.Проводка зачисления денег отработает позже проводки снятия в банкомате.Т.е. операция 1 "зачисление" и операция 2 "обнал".Банк операцию 2 проводит первой, а уж затем операцию 1.Итог - попадание на овердрафт.Если с кредитки снимались все свои деньги, такая операция может пройти по тарифу "снятие КРЕДИТНЫХ ДЕНЕГ" и попадаем на комиссию 4%, помимо овердрафта.Также овердрафт может возникнуть при разнице курсов.Сегодня у меня 4000 грн на карте и я купил $100 по курсу 40 - а через 2-3 дня банк списывает деньги уже по курсу 41, итого -100 грн на счету и комиссия за овердрафт.Или оплата в метро - у меня на счету было 100 грн, банк сразу за метро не списал.Я потом потратил эту сотку и далее банк всё же снял 8 грн за метро.