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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 тра, 2024 21:32
TASCOMBANK сплата комуналки токенізованими картками заборонена назавжди?
Додано: Нед 12 тра, 2024 23:25
а можете дати скрін-приклад із тим, що ТАС банк вважає PUSH-повідомленням?
бо я ще так і небачив справжніх пушів у вас
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
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