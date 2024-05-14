|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 тра, 2024 21:32
TASCOMBANK сплата комуналки токенізованими картками заборонена назавжди?
Додано: Нед 12 тра, 2024 23:25
а можете дати скрін-приклад із тим, що ТАС банк вважає PUSH-повідомленням?
бо я ще так і небачив справжніх пушів у вас
Додано: Вів 14 тра, 2024 09:30
ТАСКОМБАНК
Додано: Вів 14 тра, 2024 09:32
ТАСКОМБАНК
Рекомендуємо додатково перевірити налаштування Push – повідомлень в додатку.
Для цього в TAS2U необхідно обрати розділ «Більше» - налаштування - Push – повідомлення – дозволити сповіщення
|