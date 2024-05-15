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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 309310311312

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 21:32

TASCOMBANK сплата комуналки токенізованими картками заборонена назавжди?
Кочевник
 
Повідомлень: 2389
З нами з: 16.02.17
Подякував: 386 раз.
Подякували: 178 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 23:25

  TASCOMBANK написав:
  vadlme написав:vadlme


Якщо послуга інформування підключена до Вашого рахунку і Ви користуєтесь мобільним додатком TAS2U- Вам будуть надходити PUSH-повідомлення.
Якщо не користуєтесь мобільним додатком – Вам будуть надходити звичайні смс-повідомлення.


а можете дати скрін-приклад із тим, що ТАС банк вважає PUSH-повідомленням?
бо я ще так і небачив справжніх пушів у вас
greenozon
 
Повідомлень: 16249
З нами з: 01.06.14
Подякував: 434 раз.
Подякували: 1603 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 09:30

ТАСКОМБАНК

  Кочевник написав:TASCOMBANK сплата комуналки токенізованими картками заборонена назавжди?


Дійсно, тимчасово відключили оплату послуг (комунальні та інші), з токенізованих карток.
Немає можливості надати точний термін відновлення даного функціоналу.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
Повідомлень: 3002
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 225 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 09:32

ТАСКОМБАНК

  greenozon написав:
  TASCOMBANK написав:
  vadlme написав:vadlme


Якщо послуга інформування підключена до Вашого рахунку і Ви користуєтесь мобільним додатком TAS2U- Вам будуть надходити PUSH-повідомлення.
Якщо не користуєтесь мобільним додатком – Вам будуть надходити звичайні смс-повідомлення.


а можете дати скрін-приклад із тим, що ТАС банк вважає PUSH-повідомленням?
бо я ще так і небачив справжніх пушів у вас


Рекомендуємо додатково перевірити налаштування Push – повідомлень в додатку.
Для цього в TAS2U необхідно обрати розділ «Більше» - налаштування - Push – повідомлення – дозволити сповіщення
TASCOMBANK
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Представник банку
 
Повідомлень: 3002
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 225 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 10:56

TASCOMBANK, коли буде перенесено баланс кешбеку зі спорту в тас2ю?
won
 
Повідомлень: 2
З нами з: 15.05.24
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1 ... 309310311312
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