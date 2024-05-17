TASCOMBANK, сьогодні знімаю з Ощадного рахунку на картку 9,63 грн (після операції на картці баланс 9,63 грн), ці кошти намагаюсь переказати на свій рахунок усередині банку за IBAN -- не дає, недостатньо коштів. Змінюю суму переказу на копійку менше (9,62 грн) й усе чітко переказує. Потім переказую 1 копійку -- теж усе чітко. Таким чином, щоб переказати 9,63 грн мені знадобилося зробити дві окремі операції. Цей баг уже дано присутній. Його спостерігав навіть при відкритті депо в izibank.
Невже співробітники з цим багов не зіткнулися в TAS2U?