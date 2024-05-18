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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:41
TASCOMBANK, сьогодні знімаю з Ощадного рахунку на картку 9,63 грн (після операції на картці баланс 9,63 грн), ці кошти намагаюсь переказати на свій рахунок усередині банку за IBAN -- не дає, недостатньо коштів. Змінюю суму переказу на копійку менше (9,62 грн) й усе чітко переказує. Потім переказую 1 копійку -- теж усе чітко. Таким чином, щоб переказати 9,63 грн мені знадобилося зробити дві окремі операції. Цей баг уже дано присутній. Його спостерігав навіть при відкритті депо в izibank.
Невже співробітники з цим багов не зіткнулися в TAS2U?
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Howl
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:57
Howl написав:
Невже співробітники з цим багов не зіткнулися в TAS2U?
Це ж відомий баг від Каповаїв.. Але Ізі і Юнекс його вирішили
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Amethyst
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Додано: Суб 18 тра, 2024 00:09
Amethyst написав: Howl написав:
Невже співробітники з цим багов не зіткнулися в TAS2U?
Це ж відомий баг від Каповаїв.. Але Ізі і Юнекс його вирішили
Хто такі Каповаї? З копійкою така фігня у мене тільки в Тазі було.
А нє, якось в Сені не давало валюту купити.
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Додано: Суб 18 тра, 2024 00:49
Amethyst написав:
Це ж відомий баг від Каповаїв.. Але Ізі і Юнекс його вирішили
ізі вирішив тим, що він не Капова від народження.
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Додано: Суб 18 тра, 2024 08:17
Аа, точна. А тама просто працює біженець з Каповаїв.
Ще Рояль з під Каповаїв постійно опіздує з оновленням залишків по картці
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Amethyst
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Додано: Суб 18 тра, 2024 12:27
Нагадайте, Ощадний поповнюється по IBAN?
UPD: перевірив, поповнюється.
Востаннє редагувалось Ferlakur
в Суб 18 тра, 2024 12:31, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 18 тра, 2024 12:30
Ferlakur написав:
Нагадайте, Ощадний поповнюється по IBAN?
так
от на СЕП24/7 я не перевіряв
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Додано: Суб 18 тра, 2024 12:32
Amethyst написав: Ferlakur написав:
Нагадайте, Ощадний поповнюється по IBAN?
так
от на СЕП24/7 я не перевіряв
Тіки шо відправив з Кредо, залетіло майже миттєво.
А знімати на карту можна одразу, чи треба шоб відлежалось 1 банківський день, шоб без комісу?
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Ferlakur
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Додано: Суб 18 тра, 2024 13:13
Ferlakur написав: Amethyst написав: Ferlakur написав:
Нагадайте, Ощадний поповнюється по IBAN?
так
от на СЕП24/7 я не перевіряв
Тіки шо відправив з Кредо, залетіло майже миттєво.
А знімати на карту можна одразу, чи треба шоб відлежалось 1 банківський день, шоб без комісу?
Ну СЕП же жжж -- якщо відображується по рахунку, то значить вже проведено, тобто можна знімати...
То з р2р-поповняшками можуть бути трабли, хоча Тася казала, що і з нами вже все владнала
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Amethyst
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