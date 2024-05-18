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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 310311312313

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:41

Re: ТАСКОМБАНК

TASCOMBANK, сьогодні знімаю з Ощадного рахунку на картку 9,63 грн (після операції на картці баланс 9,63 грн), ці кошти намагаюсь переказати на свій рахунок усередині банку за IBAN -- не дає, недостатньо коштів. Змінюю суму переказу на копійку менше (9,62 грн) й усе чітко переказує. Потім переказую 1 копійку -- теж усе чітко. Таким чином, щоб переказати 9,63 грн мені знадобилося зробити дві окремі операції. Цей баг уже дано присутній. Його спостерігав навіть при відкритті депо в izibank.
Невже співробітники з цим багов не зіткнулися в TAS2U?
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:57

Re: ТАСКОМБАНК

  Howl написав:Невже співробітники з цим багов не зіткнулися в TAS2U?
Це ж відомий баг від Каповаїв.. Але Ізі і Юнекс його вирішили
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 00:09

  Amethyst написав:
  Howl написав:Невже співробітники з цим багов не зіткнулися в TAS2U?
Це ж відомий баг від Каповаїв.. Але Ізі і Юнекс його вирішили


Хто такі Каповаї? З копійкою така фігня у мене тільки в Тазі було.


А нє, якось в Сені не давало валюту купити.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 00:49

  Amethyst написав:Це ж відомий баг від Каповаїв.. Але Ізі і Юнекс його вирішили

ізі вирішив тим, що він не Капова від народження.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 08:17

Re: ТАСКОМБАНК

Аа, точна. А тама просто працює біженець з Каповаїв.
Ще Рояль з під Каповаїв постійно опіздує з оновленням залишків по картці
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 12:27

Re: ТАСКОМБАНК

Нагадайте, Ощадний поповнюється по IBAN?

UPD: перевірив, поповнюється.
Востаннє редагувалось Ferlakur в Суб 18 тра, 2024 12:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 12:30

  Ferlakur написав:Нагадайте, Ощадний поповнюється по IBAN?

так
от на СЕП24/7 я не перевіряв :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 12:32

  Amethyst написав:
  Ferlakur написав:Нагадайте, Ощадний поповнюється по IBAN?

так
от на СЕП24/7 я не перевіряв :(

Тіки шо відправив з Кредо, залетіло майже миттєво.

А знімати на карту можна одразу, чи треба шоб відлежалось 1 банківський день, шоб без комісу?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 13:13

  Ferlakur написав:
  Amethyst написав:
  Ferlakur написав:Нагадайте, Ощадний поповнюється по IBAN?

так
от на СЕП24/7 я не перевіряв :(

Тіки шо відправив з Кредо, залетіло майже миттєво.

А знімати на карту можна одразу, чи треба шоб відлежалось 1 банківський день, шоб без комісу?

Ну СЕП же жжж -- якщо відображується по рахунку, то значить вже проведено, тобто можна знімати...
То з р2р-поповняшками можуть бути трабли, хоча Тася казала, що і з нами вже все владнала :wink:
Amethyst
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