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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 тра, 2024 18:18
Скажіть, є в когось сервіс по комунальним платежам ще гірший, ніж Таскомбанку?
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